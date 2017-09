«Mais ça va pas ?» : une Calaisienne filme une violente rixe entre migrants en pleine rue (VIDEO)

En raison d'un différend lors d'une distribution gratuite de repas, une rixe violente, à l'arme blanche, a éclaté entre des migrants en plein centre ville de Calais. Paniquée, une automobiliste et sa fille ont filmé la scène depuis leur voiture.

Une rixe a éclaté en plein jour à Calais le 21 septembre 2017. Elle s'est produite dans une rue du centre ville aux alentours de 18h30 pendant qu'une association distribuait de la nourriture, d'après la préfecture du Pas-de-Calais, qui a ainsi confirmé une information de La Voix du Nord.

Sept migrants ont été blessés dont quatre par arme blanche lors de cette rixe qui a opposé des Ethiopiens, des Irakiens et des Syriens au moment d'une distribution de repas à Calais.

L'affrontement a été filmé depuis le siège passager d'une voiture par la fille d'une habitante de Calais, témoin de la scène. «J’étais plus que choquée», a confié la Calaisienne au quotidien. «Ma fille de 13 ans était dans la voiture. On a vu ce pauvre malheureux se faire frapper et personne n’a bougé, les associations étaient là, les mains dans les poches», a-t-elle continué.

«J’ai peur pour ma fille, je voulais qu’on voie ce qui se passe à Calais», a t-elle encore déclaré à La Voix du Nord afin de justifier la mise en ligne de la vidéo. Et d'ajouter : «Il y a des endroits où je ne vais plus.»

Lire aussi : Calais : heurts entre une cinquantaine de migrants et la police sur la rocade portuaire