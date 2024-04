«Pratique monstrueuse et honteuse» : Marion Maréchal persiste sur sa critique de la GPA

Marion Maréchal a confirmé le 24 avril son opposition à la gestation pour autrui (GPA), après avoir posté la veille un message polémique en réaction à l'annonce de paternité d'un designer homosexuel sur les réseaux sociaux. Face aux attaques de la gauche et du centre, elle a reçu quelques marques de soutien à droite.

«Jamais je n’accepterai qu’on banalise le fait de louer le ventre d’une femme pour une grossesse. Les enfants ne sont pas des biens de consommation.» Sur le plateau de CNews le 24 avril, la tête de liste Reconquête aux élections européennes Marion Maréchal a maintenu sa position hostile à la pratique de la gestation pour autrui (GPA).

Jamais je n’accepterai qu’on banalise le fait de louer le ventre d’une femme pour une grossesse. Les enfants ne sont pas des biens de consommation.#HDPros2#GPApic.twitter.com/azy4ptCPDz — Marion Maréchal (@MarionMarechal) April 24, 2024

La veille, elle s’était interrogée sur les réseaux sociaux : «Où est la mère ?», à propos d’un post (depuis supprimé) du designer Simon Porte Jacquemus et de son partenaire annonçant la naissance de leurs filles. Une déclaration qui avait valu à Marion Maréchal des attaques de la gauche et du centre, et des militants LGBT.

Simon Porte Jacquemus et son époux Marco Maestri, mariés depuis deux ans, ont annoncé être parents pour la première fois de jumeaux : « MIA et SUN, bienvenue sur Terre, nos amours. On vous aime tellement. Notre rêve s’est réalisé avec vous. Papa Marco et papa Simon ».… pic.twitter.com/XrrmePVCK3 — STOP HOMOPHOBIE (@stop_homophobie) April 23, 2024

Un tollé à gauche et au centre

L’ancien ministre des Transports et actuel député de la majorité Clément Beaune s’en est pris à la candidate en déclarant sur les réseaux sociaux : «Jamais la dernière pour un propos dégueulasse, sur une famille et des enfants… » La porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot a également condamné ces propos en évoquant une «homophobie décomplexée hallucinante».

Cette homophobie décomplexée est hallucinante !



Aujourd’hui nous fêtons les 11 ans de l’adoption du Mariage pour Tous, une grande victoire pour l’égalité.



Continuons à nous mobiliser contre toutes formes de discriminations et pour garantir les droits de tous les citoyens. https://t.co/Yx4UXzKrA4 — Prisca THEVENOT (@priscathevenot) April 23, 2024

À gauche, c’est la candidate LFI aux élections européennes, la franco-palestinienne Rima Hassan, qui a pris a parti Marion Maréchal, interrogeant cette dernière : «Où est votre cerveau ? Question que l’on se pose depuis des générations pour les Le Pen.» Une attaque à destination de la candidate et de sa famille.

Oú est votre cerveau ? Question que l’on se pose depuis des générations pour les Le Pen — Rima Hassan (@RimaHas) April 23, 2024

«Je condamne tout autant Paris Hilton qui a été acheter un enfant»

En dépit des attaques, l’ancienne élue du Front national a décidé de riposter sur le plateau de CNews. Ella a ainsi directement répondu à la candidate de La France insoumise en déclarant : «Rima Hassan s’intéresse plus au bien-être des islamistes du Hamas qu’au droit des enfants.»

La candidate aux européennes a par ailleurs dénoncé ce qu’elle considère comme une «terrible hypocrisie», rappelant que la GPA relève du pénal en France mais qu’une circulaire permet la reconnaissance de l’état-civil des enfants nés par mères porteuses à l’étranger depuis le quinquennat de François Hollande.

«Toute la presse people s'en félicite, or moi je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique», a encore dénoncé sur CNews Marion Maréchal. «Je condamnerais tout autant si c'était un couple hétérosexuel», a-t-elle poursuivi, balayant les accusations en homophobie. Et d'ajouter «je condamne tout autant Paris Hilton qui a eu recours à la GPA parce que, comprenez-vous, elle ne voulait pas de vergetures. Elle a été louer un utérus et acheté un enfant. C'est inadmissible».

Des soutiens discrets ou relatifs à droite

Le député Jean-Philippe Tanguy, membre du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale, a soutenu sa concurrente politique du bout des lèvres, admettant le 24 avril sur BFMTV : «Ce n'est pas de l'homophobie.» Avant de lancer : «Le problème de Reconquête […] est qu’ils ne peuvent pas s’empêcher de manquer de respect aux personnes.»

Même son de cloche du côté de président du Rassemblement national Jordan Bardella, qui a affirmé sur CNews : «Je n’aime pas cette manière de cibler directement les personnes.» Cependant, «sur le fond» il s'est dit «opposé à la gestation pour autrui».

Vote important cette semaine : après un accord avec les États-membres et la Commission, le Parlement a adopté en dernière lecture, par une majorité de voix de droite comme de gauche, ma proposition d’inclure la #GPA dans la directive européenne contre la traite des êtres humains. pic.twitter.com/AAA2BCUo9F — Fx Bellamy (@fxbellamy) April 25, 2024

Du côté des Républicains, le chef de file aux élections européennes François-Xavier Bellamy ne s’est pas prononcé directement sur la polémique mais a évoqué le sujet. En effet, le candidat LR a fait valoir ce 25 avril le vote par une majorité de voix en faveur de sa proposition «d’inclure la GPA dans la directive européenne contre la traite des êtres humains».