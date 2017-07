Les Français majoritairement anxieux concernant l'islam et l'immigration d'après une nouvelle étude

Selon un sondage IPSOS-Sopra Steria publié par le Monde, la société française reste crispée sur les questions liées à la présence d'étrangers en France ainsi que sur la religion musulmane. Des chiffres qui confirment une tendance européenne.

L'étude 2017 «Fractures françaises» menée par l'institut IPSOS-Sopra Steria pour Le Monde depuis 2013 est parue et fait le constat d'une société française anxieuse concernant les sujets liés à l'islam tant que par la présence d'étrangers en France.

L’enquête « Fractures françaises 2017 » de Ipsos/Sopra-Steria est en ligne icihttps://t.co/UIeVVTRX0kpic.twitter.com/JgA8KIlDQ5 — xavier delcourt (@x_delcourt) July 3, 2017



65% des sondés estiment qu'il y a en effet «trop d’étrangers en France», une perception stable depuis 2014 et majoritaire sauf chez les partisans de La France insoumise (FI), du PS et de La République en marche (LREM). Néanmoins, 61% des interrogés estiment que «de manière générale les immigrés ne font pas d’effort pour s’intégrer en France», une opinion en hausse de six points depuis 2013.

© IPSOS-Sopra Steria L'évolution de l'attitude concernant les étrangers

Concernant l'islam, une nette majorité des sondés (60%) considère que cette religion n'est «pas compatible avec les valeurs de la société française». Une perception, qui a certes baissé en chiffre absolu depuis 2013 (- 14 points), mais qui reste en hausse constante depuis les attentats de janvier 2015.

© IPSOS-Sopra Steria



De plus, 74% des personnes interrogées estiment que «la religion musulmane cherche à imposer son mode de fonctionnement aux autres», une proportion qui reste stable depuis 2015. De plus, un nombre croissant de sondés estime que l'islam «porte en lui des germes de violence et d'intolérance». 33% des personnes interrogées partageaient cette opinion en 2015, alors qu'elles sont 46% aujourd'hui.

© IPSOS-Sopra Steria

Une récente étude menée par l'institut de recherche l’Institut royal des affaires internationales Chatham House concernant l'immigration et l'islam avait permis de constater que si ces deux thématiques ne suscitaient pas de méfiance parmi les élites politiques, médiatiques et économiques, en revanche les catégories plus populaires y étaient majoritairement hostiles.

