Secrétaire général de l’ONU : «Lutter contre le terrorisme est le devoir de tout pays» (EXCLUSIF)

Evoquant le terrorisme international, Antonio Guterres a déclaré que la coopération mondiale était cruciale pour le vaincre, soulignant qu’il fallait lutter contre les causes profondes favorisant la propagande des organisations terroristes.

Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU s'est rendu en Russie pour participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Dans une interview exclusive à RT, il est revenu sur la lutte contre le terrorisme dans le monde et a évoqué le rôle de la Russie dans ce combat.

RT : Comment voyez-vous le rôle de la Russie dans la lutte contre le terrorisme international ?

Antonio Guterres (A. G.) : Je crois que c'est un problème important pour nous tous – le terrorisme est devenu une terrible menace pour la paix et la sécurité internationales. C’est le devoir de tous les pays du monde de coopérer. L’ONU mène une réforme de sa structure antiterroriste pour que tous ses membres puissent lutter plus efficacement. La Russie, conjointement avec tous les autres pays, peut jouer un rôle très important dans la guerre contre le terrorisme et aussi contre les causes fondamentales du terrorisme.

Un exemple : les taux de chômage des jeunes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient sont très hauts. La Tunisie a un bilan très positif en matière de droits de l'homme, son gouvernement est démocratique. Mais il y a beaucoup de jeunes sans emploi, et, à cause de cela, beaucoup d'entre eux vont combattre en Syrie et en Irak, ils sont souvent attirés par des organisations terroristes. Nous devons être capables d'empêcher la diffusion de propagande des groupes extrémistes, qui trouve un terrain fertile chez les personnes qui n’ont ni perspectives ni espoir d’avoir une vie normale, qui n’ont pas d’avenir. Il est nécessaire que toute la communauté internationale s'engage dans cette lutte contre le terrorisme pour éliminer les causes profondes qui favorisent la propagande d'organisations qui recrutent des jeunes dans différentes parties du monde.

Il s’agit d’une menace pour la cohésion des sociétés, partout dans le monde. Nous devons être déterminés à combattre le terrorisme sous toutes ses formes

RT : A quel point la coopération entre tous les membres de la communauté internationale est-elle importante ?

A. G. : C’est absolument crucial. Lutter contre le terrorisme est non seulement le droit, mais le devoir de tous les Etats. Nous devons être capables de protéger nos citoyens. Nous sommes à Saint-Pétersbourg, il y a deux mois cette ville a souffert d’une terrible attaque terroriste, et je présente mes condoléances à ses habitants. Il y a eu des attentats à Manchester, au Caire, à Kaboul, etc. Il s’agit d’une menace pour la cohésion des sociétés partout dans le monde. Nous devons être absolument déterminés à combattre le terrorisme sous toutes ses formes.

