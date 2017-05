En Egypte, la lutte contre le terrorisme au menu de la rencontre entre Lavrov et al-Sissi

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu le 29 mai les ministres russes des Affaires étrangères et de la Défense, pour des discussions axées sur la «lutte contre le terrorisme» mais aussi la coopération bilatérale.

Prévue depuis plusieurs semaines, la visite en Egypte du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, ce 29 mai, faisait partie des consultations régulières entre Moscou et Le Caire dans le cadre de leur relation bilatérale.

«[Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et les ministres russes] ont convenu de l'importance d'unir les efforts internationaux dans la lutte contre le terrorisme et de poursuivre la coordination et la coopération dans ce domaine entre les deux pays», selon un communiqué de la présidence égyptienne.

Syrie et Libye, encore

Ils ont en outre discuté de la situation en Syrie et en Libye, deux pays ravagés par des guerres intestines où le groupe Etat islamique (EI) est particulièrement actif.

L'Egypte, qui fait face à une vague d'attentats djihadistes depuis la destitution en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi, a mené des raids contre des camps terroristes en Libye voisine, quelques heures après une nouvelle attaque revendiquée par Daesh, le 26 mai, qui a pris pour cible des Coptes (chrétiens égyptiens) dans le centre du pays.

#Egypte : des hommes armés ont pris d'assaut un bus transportant des chrétiens coptes, 23 morts et 25 blessés https://t.co/Py0GCMC1wcpic.twitter.com/RH2UrOaoPy — RT France (@RTenfrancais) 26 mai 2017

Au cours de son entretien avec les ministres russes, le chef de l'Etat égyptien a par ailleurs souligné la volonté du Caire de consolider le partenariat avec la Russie dans les domaines économique, commercial et industriel, selon le texte du communiqué.

Moscou a suspendu tous ses vols vers l'Egypte depuis un attentat à la bombe contre un avion russe qui avait fait 224 morts, en octobre 2015, lors d'un vol au départ de la station balnéaire de Charm el-Cheikh, dans la péninsule du Sinaï.

Le chef de la diplomatie russe a par ailleurs rencontré le secrétaire général de la Ligue arabe, l'égyptien Ahmed Aboul Gheit. Tous deux ont souligné la nécessité «d’œuvrer sérieusement pour trouver des solutions politiques aux crises et conflits armés dans le monde arabe», rapporte un communiqué de l'organisation panarabe basée au Caire.