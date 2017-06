La plus grande mosquée de Manchester refuse de s'occuper de l'encombrant cadavre du kamikaze

Le sort du corps de Salman Abedi, le terroriste de Manchester, reste incertain. La plus grande mosquée de la ville a déjà déclaré ne pas vouloir s'occuper de la dépouille et les autorités locales font leur possible pour s'en débarrasser.

La mosquée centrale de Manchester, qui s'occupe de la majorité des funérailles musulmanes de la ville, a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas s'occuper de la dépouille du kamikaze de l'attentat du 22 mai.

One of Manchester's biggest mosques refuses to bury Salman Abedi's body https://t.co/KlYDNa4wCFpic.twitter.com/k1Np9rbWT1 — Telegraph News (@TelegraphNews) May 31, 2017

Le porte-parole du lieu de culte a déclaré au Evening Standard que son comité exécutif s'était réuni et avait décidé de ne pas s'occuper des restes de Salman Abedi si la famille en faisait la demande. Celle dernière se trouve actuellement en Libye et ne s'est pas encore manifestée.

Le Manchester Evening News a de son côté assuré que les autorités municipales feraient «tout ce qui est en leur pouvoir» pour qu'il ne soit ni incinéré, ni enterré à Manchester ou dans les environs.

Attentat de #Manchester : le kamikaze aurait planifié son attaque depuis un anhttps://t.co/tL3MRkTVhKpic.twitter.com/1J6hzjOVey — RT France (@RTenfrancais) May 26, 2017

«Juste comme Ian Brady [un meurtrier qui a sévit dans les années 1960] tous les efforts sont déployés pour s'assurer qu'il n'y ait pas une chance pour qu'Abedi ne soit enterré ou incinéré dans les environs de Manchester», a déclaré une source des autorités locales au quotidien britannique.

D'après le Daily Mail, les restes du terroristes seraient entreposés dans une morgue située hors de Manchester.

Le #MI5 aurait été informé il y a des années de l'extrêmisme du terroriste de #Manchesterhttps://t.co/ar1zjw7cxJpic.twitter.com/B0cEbOI4Y1 — RT France (@RTenfrancais) May 25, 2017

La procédure d'enquête touchant à sa fin, ce qu'il adviendra du cadavre du terroriste sera tranché par le médecin légiste.

L'attentat de Manchester a coûté la vie à 22 personnes le 22 mai dernier à la fin d'un concert de la star américaine Ariana Grande. L'acte terroriste a été revendiqué par Daesh.

