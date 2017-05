Poutine et Modi siégeront au Forum économique de Saint-Pétersbourg «le plus intense» de son histoire

Le 21e Forum économique international de Saint-Pétersbourg, auquel le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi prendront part, prévoit un programme particulièrement chargé, selon les organisateurs.

Le Forum économique international doit se dérouler entre le 1er et le 3 juin à Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie, et accueillera notamment cette année le Premier ministre indien.

«La session plénière qui verra la participation du président russe Vladimir Poutine, du Premier ministre Narendra Modi et du chancelier autrichien Christian Kern le 2 juin sera l’événement central [du forum]», a déclaré Anton Kobiakov, conseiller du président russe et secrétaire exécutif du comité organisateur du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Pas moins de 39 ministres de 26 pays ont confirmé leur présence. Le nombre total de participants dépassera ainsi les 5 000 personnes, dont de nombreux hommes d’affaires et représentants de différentes organisations internationales, d'après les organisateurs. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique Yukiya Amano, le ministre saoudien de l’Energie Khalid Fatih, ainsi que les dirigeants de 250 sociétés étrangères, dont BP, Total et Boeing doivent se rendre à Saint-Pétersbourg. Plus de 70 responsables régionaux et plus de 700 dirigeants d'entreprises russes entendent aussi discuter des questions économiques et financières internationales avec leurs partenaires venus de l'étranger.

En 2016, 356 accords commerciaux avaient été signés, pour des transactions s'élevant à un total de plus de 17 milliards de dollars –tout du moins pour les contrats n'étant pas protégés par le sceau du secret.

Selon Anton Kobyakov, le programme du Forum de cette année sera le plus intense de son histoire : 108 événements commerciaux sont planifiés.

«Le programme du Forum 2017 reflète les tendances économiques actuelles en Russie et les défis qui attendent l’économie mondiale à l’heure actuelle. Les discussions se concentreront sur l’état actuel du système économique international et les perspectives de son développement durable», a-t-il déclaré.

Des sessions portant sur l’Organisation de coopération de Shanghai, ou encore sur les BRICS sont également prévues.