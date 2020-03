Le gouverneur de la Banque du Portugal appelle la BCE à émettre des «coronabonds»

Les Etats du nord de l’Europe, Allemagne en tête, se sont toujours opposés à l’idée d’obligations émises au nom de la zone euro. Mais le représentant du Portugal au conseil de la BCE estime que le moment est venu de briser ce tabou.

Dans une tribune adressée à Reuters, Carlos Costa, gouverneur de la Banque du Portugal – et à ce titre membre du conseil des gouverneurs de la BCE – estime que les gouvernements de la zone euro doivent envisager l’émission de «coronabonds». Ce seraient des obligations émises au nom de l’ensemble de la zone euro, et non seulement de l’un ou l’autre de ses membres.

«Un échec de la coopération dans cette crise laisserait des cicatrices permanentes sur le projet européen», argumente-t-il, estimant que «des solutions doivent être trouvées afin d’éviter que l’urgence du coronavirus devienne une deuxième crise de la dette souveraine».

Pour lui, la flexibilité accrue de la Commission européenne sur les règles budgétaires et les aides d’Etat, annoncée en fin de semaine dernière est bienvenue mais insuffisante. A ses yeux, certaines des solutions évoquées ces derniers jours, comme le recours à des lignes de crédit du Mécanisme européen de stabilité (MES), ne feraient que gonfler un peu plus les dettes des Etats.

L’exemple de la Grèce, sauvée d’une crise de liquidités au prix d’un véritable chantage économique, et désormais plus endettée (181% du PIB en 2019 contre 179% en 2014) qu’au plus fort de la crise de sa dette, plaide en faveur de l’analyse de Carlos Costa.

Il juge donc que l’émission d’obligations à l’échelle de la zone euro serait «la solution appropriée», même s’il prend acte de l’absence d’un véhicule d’émission approprié et plaide donc pour «des solutions innovantes».

Certes, il existe déjà des euro-obligations, mais ce terme est un homonyme qui désigne des titres de créances émis en euros par des Etats ou entreprises extérieures à la zone euro. Rien à voir avec ce que propose Carlos Costa qui avance : «Une option qui mérite une analyse plus approfondie est la possibilité que le MES [Mécanisme européen de solidarité parfois appelé «FMI Européen»] émette des "coronabonds" et que le produit soit alloué à tous les pays membres qui en ont besoin.»

Ces obligations, remboursables à long terme sur le budget de l’Union européenne, pourraient avoir des maturités (durée de remboursement) très longues, de plusieurs décennies, afin d’étaler autant que possible les contributions annuelles des Etats membres. Elles pourraient financer à la fois les efforts de lutte contre l’épidémie et ceux visant à limiter son impact économique.

Mais elles constitueraient aussi un test de solidarité financière européenne, qui continue de constituer le tabou absolu. Plusieurs pays, tenants de la rigueur budgétaire, et en particulier l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Autriche, s’y sont toujours montrés extrêmement réticents.

Florian Hense, économiste européen à la Berenberg Bank, cité par le réseau télévisé américain CNBC, estime qu'il ne sera pas facile d'obtenir le feu vert pour des «obligations corona», mais que «si [la chancelière allemande [Angela] Merkel plaidait activement en faveur de cela, cela pourrait arriver».

Ce serait un revirement radical de la part de la chancelière qui déclarait en juin 2012, devant des parlementaires allemands et en pleine crise des dettes souveraines des Etats du sud de l’Europe, que tant qu’elle vivrait, il n’y aurait pas de mutualisation de dette au sein de la zone euro.

En 2018, alors que le président français Emmanuel Macron proposait un projet de réforme de la zone euro impliquant des centaines de milliards d’euros d’investissement, 154 économistes allemands signèrent une tribune furibarde dans le quotidien économique allemand de référence, le Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Ils y clamaient toute leur défiance contre ce qui était présenté comme une «Union de la dette» et étaient de surcroît opposés à l’utilisation des fonds du MES comme prêteur de dernier recours aux Etats de la zone les plus endettés et aux banques les plus fragilisées.

- 40% pour le DAX, ça change les mentalités

Mais depuis, beaucoup de coronavirus a coulé sous les ponts. Et avant même la pandémie, les banques allemandes figuraient déjà parmi les plus malades du Vieux Contient. Quant au DAX, le CAC 40 allemand, il a plongé de près de 40% entre le 18 février et le 18 mars.

Ainsi, l’Allemagne, jusqu’ici globalement opposée à l’idée d’une solidarité financière européenne pourrait en avoir elle-même besoin. Dans ces conditions, on s’étonnera moins de lire, toujours dans le FAZ, une tribune d’économistes allemands intitulée «L'Europe doit désormais être solidaire financièrement».

Les auteurs appellent à donner une réalité à «la communauté de destins si souvent évoquée». Ils prédisent en outre que «le soutien à la liquidité par le biais de prêts, de garanties et de reports d'impôts ainsi que la réduction des coûts de main-d'œuvre grâce à des avantages à court terme […] ne seront pas suffisants». Une façon discrète de plaider pour ces fameuses euro-obligations qu’ils s’abstiennent toutefois de mentionner expressément.

Reste à convaincre la nouvelle présidente de la Banque centrale qui déclarait le 12 mars lors d’une conférence de presse, que la BCE n’était «pas là pour resserrer le spread» (écart entre les taux des obligations allemandes et ceux des dettes émises par les autres Etats de la zone euro et en particulier de l’Italie).

Il est vrai que Christine Lagarde étant très loin de jouir du crédit de son prédécesseur Mario Draghi, on peut raisonnablement penser qu’en cas de besoin on se passera de son avis, si tant est qu’elle en ait un.



