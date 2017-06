Pourquoi l’Allemagne imprime-t-elle des billets de zéro euro ?

Un nouveau billet de banque est apparu en Allemagne. Ce billet de zéro euro, qui représente une valeur seulement pour les touristes et les collectionneurs, coûte 2,50 euros et est sorti en tirage limité.

L’Allemagne a diffusé un lot de billets de zéro euro avec l’autorisation de la Banque centrale européenne, d'après le journal Neue Osnabrücker Zeitung. Bien qu’il soit impossible de payer ses achats avec un tel billet, il présente tous les niveaux de protection, comme les filigranes et les hologrammes, et est imprimé sur le même papier que les billets ordinaires.

Le billet n'a été tiré qu'à 5 000 exemplaires et devrait attirer l’attention des touristes et des collectionneurs. Fixé au prix de 2,50 euros, il a été élaboré par la ville de Kiel, dans le Nord de l’Allemagne, et conçu par l’agence de marketing Kiel-Marketing.

Das ist alles was du von mir bekommst 🖕🏼#0euro #lilascheine Публикация от S I L I Z I U M (@siliziumofficial) Июн 23 2017 в 10:52 PDT

Le billet de zéro euro est illustré d’un côté avec le voilier-école de la marine allemande construit en 1958, le Gorch Fock II, qui était également représenté sur les billets de 10 deutsche marks en circulation entre 1963 et 1990. Sur l’autre face, sont représentés plusieurs monuments européens, dont la Tour Eiffel et la Porte de Brandebourg.

