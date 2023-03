Une majorité de Français désapprouve la politique économique et sociale de Macron, selon un sondage

Un nouveau sondage vient confirmer le revers essuyé dans l’opinion par le président de la République, à l’heure où la grogne s’accentue contre la réforme des retraites et la hausse généralisée des prix.

51% des Français se disent «très en colère» contre la politique économique et sociale du gouvernement. C'est ce qu'il ressort des résultats d'un sondage CNews publiés le 8 mars.

Face à cette majorité de sondés particulièrement mécontents, 31% le sont «un peu» et 17% approuvent les choix économiques et sociaux d’Elisabeth Borne et de ses ministres, en se déclarant «pas du tout en colère». En tête des insatisfaits, on retrouve les 18-24 ans (58%), qui devancent les 35-49 ans (54%) et les 50-64 ans (51%). Du côté des 65 ans et plus, ils sont en revanche moins de la moitié (46%) à se dire «très en colère».

Sur le front des sensibilités politiques, les plus mécontents à l’encontre de la politique gouvernementale sont les partisans de La France insoumise (86%), suivis par ceux du Rassemblement national (76%) et de Reconquête (72%). À l’opposé, les soutiens du parti présidentiel, les Républicains ainsi que les socialistes ne sont respectivement que 21%, 33% et 45% à fustiger la politique économique et sociale menée par l’exécutif.

Fait notable, cette dernière est majoritairement désavouée par les catégories socioprofessionnelles favorisées et moins favorisées, avec 55% et 53% de «très en colère» respectivement chez les CSP+ et CSP-, souligne la chaîne d'information en continu.

L’économie : point noir de la gouvernance macronienne ?

Les Français majoritaires à désapprouver leur exécutif ? C’est également ce qu’il ressort d’un sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio et Paris Match. Selon cette étude d’opinion, publiée le 7 mars, les interrogés n’étaient que 32% à estimer qu’Emmanuel Macron «mène une bonne politique économique». En recul de 4%, c’est le point sur lequel le locataire de l’Elysée enregistre la plus forte baisse sur un mois.

Plus globalement, 65% des sondés estiment que le chef de l’Etat n’a pas de «vision pour l’avenir des Français». Le désaveu est encore plus cinglant pour la Premier ministre Elisabeth Borne. En effet, 69% des interrogés désapprouvent son action en tant que chef du gouvernement et 71% estiment qu’elle n’est pas une femme «ouverte au dialogue».

Depuis le début de l'année, la France est traversée par des mouvements de protestations sociales sur fond de réforme des retraites souhaitée par l’exécutif. Réforme qui viendrait s’ajouter à celle du chômage, qui introduit notamment une décote de la durée d’indemnisation, le tout à l’heure où les Français sont confrontés à une inflation galopante que le gouvernement peine à endiguer.