La Russie a fourni une quantité record de céréales à la Chine au premier trimestre 2024

La Russie a fourni pour 125 millions de dollars de céréales à la Chine au premier trimestre 2024. À l'automne, les deux pays avaient signé un contrat céréalier. Moscou développe un nouveau corridor d'exportation à travers l'Oural, la Sibérie et l'Extrême-Orient.

Les exportations agricoles entre la Russie et la Chine sont en plein développement. Entre janvier et mars 2024, la Russie a multiplié par près de 12 ses exportations de blé à destination de la Chine, pour atteindre 15,8 millions de dollars, a rapporté RIA Novosti. La Chine a aussi multiplié par 8,4 ses achats d'orge russe, pour un montant de 60,3 millions de dollars.

À cela s’ajoutent les importations d'avoine de Russie, qui ont augmenté de 2,7 fois durant la même période, pour un montant de 14,7 millions de dollars, et celles de sarrasin de 3,3 fois, pour atteindre 20,1 millions de dollars.

La Russie a ainsi fourni à la Chine une valeur record de 125 millions de dollars de céréales au premier trimestre, selon l'analyse des données douanières chinoises réalisée par RIA Novosti.

Dans le même temps, l'Australie reste le plus grand exportateur vers l’Empire du Milieu, même si l'on constate une baisse de 955 à 536 millions de dollars durant la même période.

L’Australie, qui n'a pas exporté d'orge en Chine au premier trimestre de l'année dernière, est devenue son principal fournissant cette année, dépassant le Canada. Le Brésil est quant à lui devenu le principal fournisseur de maïs (1,6 milliard de dollars), supplantant les États-Unis (260 millions de dollars).

Moscou et Pékin développent un nouveau corridor terrestre

La Russie et la Chine ont accru depuis deux ans leurs partenariats, du fait de l’hostilité occidentale. À l’automne 2023, les deux voisins annonçaient la signature d'un contrat de 25,7 milliards de dollars d'exportations de céréales russes sur 12 ans.

Un nouveau corridor par voie terrestre entre la Russie et l'Extrême-Orient est aussi en développement. Ce dispositif d'infrastructures doit permettre l'exportation de céréales, légumineuses et oléagineuses provenant de l'Oural, de la Sibérie et de l'Extrême-Orient vers la Chine, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Évoqué en 2016 par Vladimir Poutine, mis en œuvre en 2022 et prévu jusqu'en 2032, ce projet compte déjà 45 milliards de roubles d'investissements. Toujours selon lui, grâce au terminal céréalier trans-Baïkal, le corridor permettra d'augmenter les livraisons de céréales russes à la Chine jusqu'à huit millions de tonnes, un seuil qui sera ultérieurement porté à 16 millions une fois les infrastructures construites.