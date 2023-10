Moscou et Pékin signent un contrat record d'exportations de céréales

A la veille de l'ouverture du troisième forum international Les nouvelles routes de la soie, la Russie et la Chine ont annoncé la signature d'un contrat de 25,7 milliards de dollars d'exportations de céréales russes sur 12 ans. Un accord qui reflète le développement du nouveau corridor par voie terrestre entre la Russie et l'Extrême-Orient.

«Aujourd'hui, nous avons signé l'un des plus gros contrats de l'histoire de la Chine et de la Russie pour 2 500 milliards de roubles [25,7 milliards de dollars] et 70 millions de tonnes de marchandises sur 12 ans comprenant des céréales, des légumineuses et des graines oléagineuses», a annoncé le 17 octobre Karen Hovsépian, qui dirige l'initiative du «nouveau corridor céréalier par voie terrestre».

Le responsable s'exprimait à l'occasion des rencontres d'affaires organisées en amont du 3e forum international intitulé Les nouvelles routes de la soie (One Belt One Road), qui se tient à Pékin les 17 et 18 octobre. «Grâce à la Sibérie et à l’Extrême-Orient, nous compensons largement les volumes d’exportations ukrainiennes perdus», a-t-il estimé.

Ouverture prochaine du nouveau corridor céréalier par voie terrestre

«Fin novembre-début décembre, lors de la rencontre des chefs d'Etat chinois et russe, sera signé un accord bilatéral sur le "nouveau corridor céréalier par voie terrestre"», a précisé Karen Hovsepyan. Ce dispositif d'infrastructures doit permettre l'exportation de céréales, légumineuses et oléagineuses provenant de l'Oural, de la Sibérie et de l'Extrême-Orient vers la Chine, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Evoqué en 2016 par Vladimir Poutine, mis en œuvre en 2022 et prévu jusqu'en 2032, ce projet compte déjà 45 milliards de roubles d'investissements.

Toujours selon lui, grâce au terminal céréalier trans-Baïkal, le corridor permettra d'augmenter les livraisons de céréales russes à la Chine jusqu'à 8 millions de tonnes, un seuil qui sera ultérieurement porté à 16 millions une fois les infrastructures construites.

Les 17 et 18 octobre, la Chine accueille des délégations de 130 pays pour développer le projet de Nouvelles routes de la soie qui vont, selon Xi Jinping, «apporter un nouvel élan à l'économie mondiale». «Les Nouvelles routes de la soie visent à renforcer la connectivité en termes de politiques, d'infrastructures, de commerce, de finance et entre les peuples, et à apporter un nouvel élan à l'économie mondiale», a insisté le leader chinois.

«La confiance politique mutuelle entre les deux pays est en croissance constante», a assuré Xi Jinping à Vladimir Poutine. Il s'agit donc d'une nouvelle séquence du rapprochement entre Moscou et Pékin, initié cette année avec la visite du président chinois au Kremlin en mars dernier.

Au mois d'août, Vladimir Poutine avait plaidé pour le renforcement des liens entre les membres des BRICS par le développement de nouvelles voies commerciales.