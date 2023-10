Avec Poutine, Xi Jinping a célébré la confiance «croissante» entre Pékin et Moscou

Le président chinois Xi Jinping a salué le 18 octobre la confiance «croissante» entre Pékin et Moscou, lors d'un entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine dans la capitale chinoise.

«La confiance politique mutuelle entre les deux pays est en croissance constante», a déclaré Xi Jinping le 18 octobre à Vladimir Poutine, selon l'agence officielle Chine nouvelle, au moment où les deux hommes affichent leur unité face à l'Occident. Les deux hommes se sont rencontrés en marge du forum des Nouvelles routes de la soie à Pékin.

Le dirigeant chinois a appelé les deux pays à « sauvegarder l'équité internationale» et «la justice», selon la même source, soulignant « la coordination stratégique proche et efficace » entre la Chine et la Russie.

Vladimir Poutine est l'invité d'honneur du forum qui se tient jusqu'à mercredi, avec la présence de représentants de quelque 130 pays, principalement du Sud. Il s'agit de son premier déplacement dans une grande puissance mondiale depuis le début du conflit en Ukraine.

Xi Jinping dénonce la «coercition économique»

Dans un discours à l'ouverture du forum, Xi Jinping a dénoncé la «coercition économique» et «la confrontation de blocs». «Nous nous opposons aux sanctions unilatérales, à la coercition économique, au découplage et à la réduction des liens» économiques, a-t-il déclaré. Pékin ne va pas s'engager dans «une confrontation idéologique, des jeux géopolitiques ou une confrontation de blocs», a assuré Xi Jinping.

«Voir le développement des autres comme une menace et l'interdépendance économique comme un risque ne va pas améliorer la vie de chacun, ni le faire se développer plus vite», a-t-il ajouté.

Les Nouvelles routes de la soie renforcent «la connectivité»

Moscou et Pékin «partagent le désir de coopération équitable dans le monde», a déclaré Vladimir Poutine dans un discours prononcé juste après celui de Xi Jinping. Il a salué le «succès» des Nouvelles routes de la soie.

Dans son discours, Xi Jinping a défendu les Nouvelles routes de la soie, vaste projet d'infrastructures porté par Pékin dans une centaine de pays, affirmant qu'elles vont «apporter un nouvel élan à l'économie mondiale».

«Les Nouvelles routes de la soie visent à renforcer la connectivité en termes de politiques, d'infrastructures, de commerce, de finance et entre les peuples, et à apporter un nouvel élan à l'économie mondiale», a-t-il déclaré. «Nous pensons fortement que seule la coopération gagnant-gagnant peut permettre de faire des choses et de les faire bien», a ajouté Xi Jinping.

Une position commune face au conflit israélo-palestinien

L'entretien entre les deux dirigeants survient en pleine guerre entre le Hamas et l'Etat hébreu. Tandis que les pays occidentaux ont soutenu Israël depuis l’attaque du mouvement islamiste le 7 octobre, Moscou et Pékin ont reproché à Washington sa responsabilité dans l’escalade de violences, prônant une approche plus équilibrée et plaidant pour la création d'un Etat palestinien.

Pékin va également envoyer cette semaine dans la région son émissaire pour le Moyen-Orient, Zhai Jun. Selon la télévision d'Etat CCTV, il plaidera en faveur d'un cessez-le-feu et de pourparlers de paix. Washington a appelé Pékin à user de son «influence» pour apaiser la situation dans la région. La Chine avait parrainé en mars le spectaculaire accord de rétablissement des relations diplomatiques entre l'Iran - soutien du Hamas - et l'Arabie saoudite.

La Russie, qui entretient traditionnellement de bonnes relations avec les autorités israéliennes et palestiniennes, a appelé à un «cessez-le-feu immédiat» dans le conflit. Le 16 octobre, Vladimir Poutine s'est entretenu avec ses homologues syrien, jordanien, iranien, égyptien, ainsi qu'avec le président palestinien et le Premier ministre israélien.