Gaza-Israël : la Chine appelle Washington à tenir un «rôle responsable» dans le conflit

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré à son homologue américain Antony Blinken que les Etats-Unis devaient jouer un rôle constructif» dans le conflit à Gaza, appelant à un retour des négociations de paix. Blinken aurait, quant à lui, demandé à Wang Yi d'user «de son influence» pour parvenir à une désescalade.

«Les États-Unis devraient effectivement jouer un rôle constructif et responsable et ramener la question sur la voie d’un règlement politique dès que possible», a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, à son homologue américain Antony Blinken, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

«Lorsqu'ils traitent de questions sensibles internationales et régionales, les grands pays devraient adhérer à l'objectivité et à l'équité, maintenir le calme et la retenue, et prendre l'initiative de respecter le droit international», a ajouté le chef de la diplomatie chinoise. Et celui-ci de poursuivre : «le recours à la violence pour la violence ne fera que créer un cercle vicieux». Il a ajouté que «le conflit israélo-palestinien continuait de s'intensifier et risquait de devenir incontrôlable.»

Pékin a appelé à la tenue d'une «réunion internationale pour la paix dès que possible afin de promouvoir l'obtention d'un large consensus». Wang Yi a précisé que «la manière fondamentale de résoudre la question palestinienne résidait dans la mise en œuvre d'une «solution à deux Etats» et demandé «la convocation dès que possible d'une conférence internationale de paix pour promouvoir la réalisation d'un large consensus», car «sans réconciliation entre les nations arabes et israéliennes, il n’y aura pas de paix au Moyen-Orient.»

L’appel a eu lieu à la demande de la partie américaine, a précisé Pékin.

Blinken aurait appelé la Chine à user de «son influence» au Moyen-Orient

«Antony Blinken pense qu'il est dans notre intérêt commun d'empêcher le conflit de s'étendre», a affirmé le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, à la presse le 14 octobre, dans l'avion reliant Ryad à Abou Dhabi. «Il a estimé qu'il serait utile que la Chine use de son influence», a-t-il ajouté, selon l’AFP. En avril 2023, Pékin était parvenu à jeter les bases d'une normalisation entre l'Iran et l'Arabie saoudite.

Plus de 1 300 personnes, principalement des civils, ont été tués dans le sud d'Israël, lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre. Plus de 2 200 Palestiniens, pour la plupart des civils, ont trouvé la mort à Gaza, lors des bombardements de représailles israéliens. La perspective d’une offensive terrestre de Tsahal dans cette région peuplée de plus de 2 millions d’habitants fait craindre le pire.