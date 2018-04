100 millions de téléspectateurs : l'audience hebdomadaire de RT a plus que triplé depuis 2015

Selon la dernière enquête d'Ipsos concernant la consommation d'informations par le biais de la télévision, l'audience hebdomadaire de la chaîne Russia Today (RT) a augmenté de plus d'un tiers en deux ans à l'international.

L'audience internationale de RT est désormais de 100 millions de téléspectateurs hebdomadaires dans 47 pays sur la centaine où la chaîne est disponible, selon la dernière enquête réalisée par l'institut Ipsos.

L’institut de sondage a révélé que dans les 38 pays étudiés en 2017, l'audience hebdomadaire de RT avait augmenté de 36% par rapport à 2015, passant de 70 millions à 95 millions de téléspectateurs.

Aux Etats-Unis, le nombre de téléspectateurs hebdomadaires de RT a augmenté de plus de 30%, passant de 8 à 11 millions, plaçant la chaîne parmi les cinq chaînes mondiales d'information les plus regardées. En Europe, 43 millions de personnes regardent RT chaque semaine, dans 15 pays européens.

«Un grand merci à nos téléspectateurs les plus dévoués : le ministère de la Justice des Etats-Unis, le gouvernement britannique et, en fait, tout l'establishment occidental, c'est grâce à leurs efforts qu'un nombre croissant de personnes sont impatientes d'entendre la voix alternative de RT», a déclaré non sans ironie la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonyan.

La plus forte croissance d'audience a été enregistrée en Amérique latine, le Moyen-Orient n'est pas en reste

Cette dynamique se retrouve dans les autres régions du globe. En Amérique latine, région où RT a connu la plus forte croissance, l'audience hebdomadaire de la chaîne a presque triplé en deux ans pour atteindre 17 millions de téléspectateurs (18 millions avec l'ajout de nouveaux marchés d'études). RT a notamment connu la plus forte croissance au Mexique, avec une audience hebdomadaire multipliée par 4,5 en deux ans. 11 millions de personnes regardent RT chaque semaine dans 15 pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

L’audience hebdomadaire la plus importante a été enregistrée en Irak avec 2,2 millions de téléspectateurs hebdomadaires. Les personnes interrogées issues de plusieurs régions ont fait part de leur désir de voir «les événements mondiaux sous une autre perspective». Cette raison explique notamment la sensible augmentation de l’audience durant ces deux dernières années. «Ipsos a une nouvelle fois apporté son expertise dans la mesure d’audience internationale pour mener la plus vaste étude sur l'audience télévisée de RT. La croissance considérable prouvée par RT au cours des deux dernières années témoigne de l'attrait international de sa programmation », a déclaré Elie Aoun, PDG d'Ipsos Connect MENA.

