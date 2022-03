Pourparlers : la délégation ukrainienne se dirige vers le lieu des négociations en Biélorussie

De nouveaux pourparlers sont prévus en Biélorussie, entre Kiev et Moscou, au septième jour de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine.

La délégation ukrainienne se dirige vers le lieu des négociations avec les Russes en Biélorussie, a fait savoir la présidence ukrainienne ce 2 février, alors que l'opération militaire russe se poursuit en Ukraine.

De même, le négociateur russe Vladimir Medinsky a déclaré : «La délégation ukrainienne est déjà partie de Kiev. Nous nous attendons à ce qu'ils soient ici demain matin.» Il a jouté que les deux parties avaient choisi «ensemble» pour les négociations un site en Biélorussie situé «non loin de la frontière avec la Pologne».

Un premier round de pourparlers a eu lieu le 28 février à la frontière ukraino-biélorusse, dans la région de Gomel. Les négociateurs des deux parties s'étaient ensuite retirés pour «consultations» dans leurs capitales respectives, tout en envisageant un deuxième round.

Le 24 février, la Russie lançait son opération militaire en Ukraine qui vise selon le président russe Vladimir Poutine à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l'indépendance, ainsi qu'à «démilitariser» et «dénazifier» l’Ukraine. Cette opération a été dénoncée notamment par la Turquie et les pays occidentaux, dont certains ont déjà annoncé de nouvelles sanctions. En outre, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté ce 2 mars une résolution qui «exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine».

Ce même jour, l'ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU, Serguiï Kyslytsya, a accusé la Russie de perpétrer un «génocide» dans son pays, lors d'un discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Son homologue russe, Vassily Nebenzia, a quant à lui déclaré que son pays ne voulait «qu'arrêter» le conflit dans le Donbass et assurant que l'armée russe ne visait pas de cibles civiles.