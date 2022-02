Conflit en Ukraine : vers la tenue de pourparlers en Biélorussie ?

D'après une source anonyme citée par TASS, les pourparlers entre Russes et Ukrainiens concernant le conflit actuel pourraient débuter ce jour dans la deuxième ville de Biélorussie. Le pays s'est d'ailleurs dit prêt à accueillir les deux délégations.

Le cinquième jour de l'opération militaire russe menée sur le territoire ukrainien, ce 28 février, pourrait bien être celui du début des pourparlers entre les délégations russe et ukrainienne.

En effet, une source anonyme citée par l'agence TASS le 27 février explique qu'une première «réunion commencera dans la matinée» du 28 février entre Russes et Ukrainiens.

Toujours le 27 février, l'émissaire du président russe Vladimir Poutine, Vladimir Medinsky, qui conduit la délégation russe, avait déclaré qu'un accord avait été trouvé avec la délégation ukrainienne pour tenir ces négociations dans la région de Homiel. Selon une autre source anonyme citée par TASS, la délégation russe aurait quitté Minsk et se dirigerait actuellement vers la deuxième ville de Biélorussie.

De leur côté, les autorités biélorusses ont annoncé être prêtes à accueillir la tenue de pourparlers. «Le lieu des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine en Biélorussie est prêt et nous attendons les délégations», a fait savoir le ministère biélorusse des Affaires étrangères le 28 février sur Facebook.

Un cliché de la salle où pourraient se tenir les discussions a été mis en ligne par le ministère biélorusse. On peut y voir une longue table et une dizaine de chaises de chaque côté ainsi que les drapeaux des deux pays.

Le 27 février, l'Ukraine avait accepté l'idée de s'asseoir à la table des négociations avec la Russie, précisant toutefois ne «pas trop croire» que celles-ci puissent mettre fin à l'opération militaire russe.

Lancée le 24 février, l'opération militaire russe en cours vise, selon le président russe Vladimir Poutine, à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk – dont il a reconnu l'indépendance – ainsi qu'à «démilitariser» et «dénazifier» l’Ukraine. Une opération qualifiée d'«invasion» par de nombreux pays occidentaux qui ont d'ores et déjà annoncé des mesures de rétorsion, notamment économiques, contre la Russie ainsi que l'envoi de matériel militaire et civil à l'Ukraine.