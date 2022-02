Opération en Ukraine : la Défense russe déplore des pertes parmi ses militaires

Le ministère russe de la Défense a déploré «des victimes et des blessés» parmi les soldats de son pays, tout en affirmant que ces pertes étaient «beaucoup moins importantes que celles des nationalistes et des forces armées ukrainiennes».

Le 27 février, le ministère russe de la Défense a confirmé des pertes humaines ainsi que des blessés et des soldats capturés lors de l'opération militaire en cours en Ukraine, sans toutefois préciser leur nombre.

Lors d'un point presse qui s'est tenu le 27 février en fin d'après-midi, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, s'est exprimé en ces termes : «Les militaires russes ont fait preuve de courage et d'héroïsme en effectuant les missions de combat dans le cadre de l'opération militaire spéciale. Malheureusement, il y a des victimes et des blessés. Mais nos pertes sont beaucoup moins importantes que celles des nationalistes et des forces armées ukrainiennes.»

Igor Konachenkov a par ailleurs affirmé que, depuis le début de l'opération, l'armée russe avait «détruit 254 chars et autres véhicules de combat blindés, 31 avions au sol, 46 systèmes de roquettes à lancement multiple, 103 pièces d'artillerie et mortiers, 164 [...] véhicules militaires spéciaux.»

Lancée le 24 février, l'opération militaire russe en cours vise, selon le président russe Vladimir Poutine, à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk – dont il a reconnu l'indépendance – ainsi qu'à «démilitariser» et «dénazifier» l’Ukraine. Une opération qualifiée d'«invasion» par de nombreux pays occidentaux qui ont d'ores-et-déjà annoncé des mesures de rétorsion, notamment économiques, contre la Russie ainsi que l'envoi de matériel militaire et civil à l'Ukraine.