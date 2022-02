Que s'est-il passé sur l'île du Serpent ? Russes et Ukrainiens livrent des versions différentes

D'après le ministère de la Défense russe, qui appuie son affirmation sur une vidéo, 82 militaires ukrainiens de l'île du Serpent auraient déposé les armes. Kiev soutient de son côté que 13 soldats seraient morts dans des frappes.

Point stratégique situé dans la mer Noire, l'île du Serpent a été prise par l'armée russe, le 24 février. Selon le ministère russe de la Défense, des soldats ukrainiens y ont déposé les armes avant d'être évacués par un couloir sécurisé, et seront bientôt renvoyés chez eux.

«Aujourd’hui, le bateau remorqueur de sauvetage Chakhtior a ramené dans la ville de Sébastopol un groupe de militaires ukrainiens de l’île des Serpents comptant 82 personnes qui avaient rendu les armes et avaient pris la décision de revenir chez eux, vers leurs familles», a ainsi déclaré Mikhaïl Iasnikov le 26 février, commandant adjoint de la Flotte de la mer Noire au micro de plusieurs médias.

«Les marins de la Flotte de la mer Noire ont respecté la décision des garde-frontières ukrainiens. A cette fin, un couloir sécurisé a été mis en place pour [les] retirer de la région de l’opération. Après de brèves procédures juridiques convenues avec la partie ukrainienne, les militaires seront renvoyés chez eux», a-t-il ajouté.

Mikhaïl Iasnikov a souligné qu'aucun militaire ukrainien n’avait sollicité d’assistance médicale, et précisé que le cas échéant «toute assistance médicale leur serait fournie». «Les militaires ukrainiens ont été approvisionnés en eau via des bouteilles et en rations sèches pour toute la période de leur déplacement jusqu’au point de destination sur le territoire ukrainien», a-t-il assuré.

Le ministère de la Défense russe a diffusé des images, qu'elle présente comme celles de soldats ukrainiens ayant rendu les armes et recevant de l'eau et des rations de la part de l'armée russe, à Sébastopol le 26 février.

Auteur: RT France

Des soldats ukrainiens morts dans des frappes russes, selon Kiev

Côté ukrainien, la version est cependant toute autre : le 24 février, les autorités ukrainiennes ont affirmé que 13 soldats auraient été tués sur l'île du Serpent dans des bombardements de l'armée russe. Pour étayer ces déclarations, Anton Gerashchenko, un conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, a diffusé un enregistrement audio sur Telegram, qui est présenté comme celui de soldats ukrainiens sur l'île en question.

«Je vous suggère de déposer les armes et de capituler. Sinon, je vais tirer», peut-on entendre dans l'enregistrement. «Vous pensez que je peux leur dire d’aller se faire foutre, juste au cas où ?», réagit une personne présentée comme un soldat ukrainien dans ce document audio. L'enregistrement se termine là-dessus, sans aucune indication sur d'éventuelles frappes qui s'en seraient suivies. La suite de la version ukrainienne est seulement livrée par Anton Gerashchenko, selon qui les tirs d'artillerie auraient alors commencé, tuant 13 garde-côtes ukrainiens.

L'enregistrement audio publié par Anton Gerashchenko est devenu viral sur les réseaux sociaux, et a été repris par de nombreux médias en France et à l'étranger, qui n'en interrogent visiblement pas l'authenticité.

La Défense russe, dans sa communication, n'a aucunement fait référence à des frappes russes sur l'île du Serpent ni à des soldats ukrainiens tués là-bas.