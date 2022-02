Macron a appelé Poutine pour «exiger l'arrêt immédiat» de l'opération en Ukraine, selon l'Elysée

Le chef de l'Etat russe a eu une conversion téléphonique avec son homologue français, à la demande de ce dernier, ce 24 février. Tôt ce même jour, Vladimir Poutine avait annoncé une opération militaire en Ukraine.

L'Elysée et le Kremlin ont fait état dans la soirée du 24 février d'une conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, au jour du déclenchement d'une opération militaire russe en Ukraine, que dénonce notamment la France.

«Au cours d'une conversation téléphonique qui a eu lieu à l'initiative de la partie française, Vladimir Poutine et le président de la République française Emmanuel Macron ont eu un échange de vues approfondi et franc sur la situation autour de l'Ukraine», rapporte la présidence russe, dans un communiqué. Selon le Kremlin, le chef d'Etat russe «a donné une explication exhaustive des causes et des circonstances de la décision de mener une opération militaire spéciale». Et de conclure : «Les parties ont convenu de garder le contact.»

De son côté, l'Elysée rapporte qu'Emmanuel Macron, «après avoir parlé au président ukrainien [Volodymyr Zelensky], et en concertation avec lui», a appelé son homologue russe «pour exiger l'arrêt immédiat des opérations militaires russes, en rappelant que la Russie s'exposait à des sanctions massives».

Vladimir Poutine a annoncé tôt le 24 février une opération militaire en Ukraine, qui vise selon lui à défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont il a reconnu l'indépendance trois jours plus tôt, mais aussi de «démilitariser et de dénazifier l’Ukraine». Cette opération a été dénoncée notamment par la Turquie et les pays occidentaux, dont certains ont déjà annoncé de nouvelles sanctions. Elle a également fait, dans des capitales occidentales mais aussi en Russie, l'objet de manifestations de contestation.