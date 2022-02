Riposte à l'interdiction de la chaîne RT en allemand : la Russie compte sanctionner Deutsche Welle

La diplomatie russe a détaillé la première partie de sa riposte à l'interdiction de la diffusion en Allemagne de la chaîne de RT en allemand. Il est prévu notamment une fermeture du bureau de presse du média allemand Deutsche Welle en Russie.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait prévenu dès le 22 décembre que son pays n'hésiterait pas à réagir après aux mesures prises en Allemagne à l'encontre de la chaîne de RT en allemand (RT.DE), qui se sont finalement traduites par une interdiction de diffusion dans le pays. Le 3 février, la diplomatie russe a détaillé «la première étape» de ses mesures de riposte en réaction aux «actions hostiles de l’Allemagne».

Ces mesures, que la Russie a l’intention de mettre en œuvre, visent la radio-télévision publique allemande Deutsche Welle (DW). Elles incluent la fermeture du bureau de presse de la DW en Russie, l'annulation de l’accréditation de tous les employés du bureau en question, ainsi que «l'arrêt des émissions par satellite et autres de DW sur le territoire de la Fédération de Russie».

De plus, le ministère des Affaires étrangères russe prévoit le «lancement par les autorités compétentes [...] d’une procédure d’examen de la question de la reconnaissance de DW comme média étranger remplissant la fonction d’agent de l’étranger», faisant référence à la législation adoptée en 2012 qui encadre l'activité des entités reconnues comme telles.

En outre, la Russie compte lancer la «constitution de la liste des représentants des structures étatiques et communautaires allemandes impliquées dans la restriction de la diffusion de RT DE et d’autres pressions exercées sur l’opérateur médiatique russe, auxquels l’entrée sur le territoire de la Fédération de Russie sera interdite». Une liste qui n'a pas vocation à être publiée, précise le ministère qui ajoute que «les informations sur les étapes ultérieures des mesures de riposte seront annoncées en temps voulu», laissant entrevoir un autre volet de sanctions.

Quelques heures plus tôt, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait fustigé l'interdiction de diffusion décidée par le régulateur allemand (MABB) à l'encontre de la chaîne de RT en allemand, la qualifiant d'«atteinte à la liberté d'expression». Le 2 février, la diplomatie russe avait expliqué que la décision allemande privait celle-ci «d’autres alternatives que celle de procéder à des mesures de rétorsion vis-à-vis des médias allemands accrédités en Russie ainsi que des intermédiaires sur internet qui ont supprimé de leurs plateformes les comptes de la chaîne de télévision [RT DE] de manière arbitraire et sans aucun fondement». Une référence sans doute à la plateforme YouTube, qui avait supprimé la chaîne de RT DE le jour du lancement de celle-ci.

«Une réaction absurde», s'indigne la Deutsche Welle

Dans un communiqué, le président de Deutsche Welle, Peter Limbourg, a jugé que «les mesures des autorités russes sont incompréhensibles et excessives», toute en protestant «contre cette réaction absurde» qui n'a pas encore été officiellement notifiée selon lui. Le travail du bureau russe de DW continuera, «même si nous devons finalement fermer», a-t-il assuré, promettant de «renforcer nettement la couverture» de la Russie par la DW qui y détient depuis 2005 des licences pour diffuser en allemand et anglais. Celle-ci sont valables jusqu'en 2027 et 2025 respectivement, précise le média.

La décision russe survient dans un contexte de tensions entre Berlin et Moscou sur d'autres dossiers tels que la mise en service du gazoduc Nord Stream 2, dans l'attente d'une certification par le régulateur allemande de l'énergie, et plus globalement de différends russo-occidentaux autour de l'Ukraine.