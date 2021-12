YouTube supprime la nouvelle chaîne de RT en allemand

Une chaîne YouTube lancée par RT DE afin de diffuser en direct les programmes de sa chaîne de télévision lancée le même jour, a été supprimée. La chaîne principale de RT en allemand avait déjà été bloquée par YouTube fin septembre.

Ce 16 décembre, jour de lancement de la chaîne de télévision en allemand du réseau RT, YouTube a supprimé la chaîne RT auf Sendung («RT à l'antenne», en français). Celle-ci diffusait en direct ses programmes depuis environ cinq heures lorsqu'elle a été bloquée.

Le direct de l'antenne de RT DE peut néanmoins toujours être consulté sur le site internet.

Sur Telegram, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, qui était interviewée par RT DE lors de ce premier jour d'antenne, a commenté : «On ne s’attendait à rien d’autre. Comme on le dit, tout le monde présente ses félicitations pour la première comme il peut : certains avec des fleurs et des vœux, et d’autres mettent du verre pilé dans vos chaussures.»

«Guerre médiatique»

Quelques mois plus tôt, le 28 septembre, la branche allemande de RT avait annoncé que YouTube avait bloqué sans avertissement sa chaîne principale, ainsi que celle de son émission The Missing Part (La pièce manquante), qui possédait sa propre chaîne YouTube. Si la plateforme invoquait des «violations graves ou répétées» aux règles de la communauté, la rédactrice en chef monde de RT Margarita Simonian dénonçait pour sa part une «guerre médiatique».

«Il s'agit d'une véritable guerre médiatique déclarée par l'Etat allemand à l'Etat russe [...] J’attends avec impatience que mon pays natal m'interdise sans plus attendre de regarder Deutsche Welle et d’autres médias allemands en Russie et ferme les bureaux d’ARD et de ZDF», affirmait Margarita Simonian, qualifiant d'«imaginaires» les règles d'utilisation dictées par YouTube.

Ce 16 décembre, la chaîne d'information en continu en allemand de RT faisait ses débuts à l'antenne. Les studios de la chaîne sont situés à Moscou et à Berlin. RT DE va diffuser des actualités locales, nationales et internationales, des talk-shows et des documentaires. La diffusion s'étendra à travers l'Europe, notamment dans les pays avec un public germanophone : Allemagne, Autriche et Suisse.