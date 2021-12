Le réseau RT lance sa chaîne de télévision en allemand, RT DE

MOSCOU, LE 16 DÉCEMBRE 2021 - RT lance une nouvelle chaîne d'information en continu en allemand : RT DE. Les studios de la chaîne sont situés à Moscou et à Berlin. RT DE va diffuser des actualités locales, nationales et internationales, des talk-shows et des documentaires.

La diffusion s'étendra à travers l'Europe, notamment dans les pays avec un public germanophone : Allemagne, Autriche et Suisse. RT DE proposera un large éventail d'émissions originales produites à Moscou et à Berlin, en plus de programmes de l'ensemble du réseau mondial et multilingue RT. La chaîne diffusera entre autres l'émission de décryptage Fasbenders Woche avec le célèbre journaliste allemand Thomas Fasbender, l'émission culinaire et politique Kartoffelmus avec l'animatrice Zukaina Grunow, ainsi que d'autres talk-shows et documentaires. Le célèbre entrepreneur de médias, producteur et écrivain allemand Oliver Brendel a déjà rejoint l'équipe de RT DE.

«Le degré de résistance et d'hostilité auquel RT a fait face en Allemagne est différent de tout ce que nous avons rencontré dans n'importe quel autre pays ou partie du monde. En même temps, le public allemand s'est montré très accueillant. En témoigne l'immense popularité des plateformes de médias sociaux et en ligne de RT DE et ce, jusqu’à présent, même sans l'avantage que représente une chaîne de télévision à part entière. À l'avenir, nous ferons de notre mieux pour être également à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs germanophones», a déclaré Margarita Simonian, rédactrice en chef de RT.

Le réseau RT lance sa chaîne de télévision en allemand

Le site et les médias sociaux de RT en allemand ont été lancés en 2014. Aujourd'hui, RT DE est le numéro un des médias de langue allemande en termes de nombre d'interactions sur Facebook au cours des douze derniers mois, dépassant Bild, Spiegel, ZDF, Tagesschau (selon les données de Crowdtangle). La page Facebook de RT DE figure dans le TOP 5 des médias de langue allemande en termes de visionnage de vidéos dans la catégorie Actualités et politique, devant Spiegel TV, Zeit Online et Focus Online (selon les données de Tubular Labs).

«Nous constatons un intérêt croissant pour RT en Allemagne, et nous sommes heureux que désormais notre contenu puisse non seulement être lu et écouté, mais également regardé. Nos téléspectateurs s'intéressent à la façon dont la Russie vit aujourd'hui et à quoi elle ressemble de l'intérieur», a déclaré Dinara Toktossounova, présidente de RT DE Productions.

Le lancement de RT DE en Allemagne a été précédé d'une attaque sans précédent des autorités et des médias allemands. Dans le rapport du ministère de l'Intérieur sur le contre-espionnage allemand en 2020, RT a été mentionné dans la section «Espionnage et autres activités de renseignement». Le président du Bundestag de l'époque, Wolfgang Schäuble, a déclaré : «Avec l'aide de la chaîne de télévision Russia Today, Moscou essaie de manipuler délibérément les Allemands d'origine russe». Selon le Rheinische Post : «La puissance médiatique de la Russie en Allemagne augmente. D'après une évaluation de l'expert de l'Europe de l'Est Susanne Spahn, RT DE a dépassé Deutsche Welle en nombre d'abonnés Facebook début novembre».

En août 2021, RT DE s’est vu refuser officiellement l'autorisation de diffusion de la part du Luxembourg qui a invoqué «des informations et des analyses des autorités allemandes». En septembre, YouTube a supprimé deux chaînes de RT DE sans droit de récupération, pour de prétendues «violations des règles de la communauté». Or, à ce moment-là, RT DE était classé quatrième en termes d'influence parmi les médias de langue allemande, dépassant Deutsche Welle et les autres médias allemands (selon les données de Tubular Labs).

ANO «TV-Novosti» a obtenu en Serbie une licence pour la diffusion par câble et par satellite de la chaîne RT en allemand (RT DE) dans les pays européens en application de la Convention européenne sur la télévision transfrontière n°132. La chaîne RT DE est transmise initialement vers un satellite depuis le territoire de la Serbie. Selon les dispositions de cette convention, une chaîne de télévision qui se trouve dans la juridiction (et disposant d'une licence) de l'un des pays signataires de la convention peut diffuser dans les 33 pays européens qui l'ont ratifiée.

Pour plus de détails sur comment regarder RT DE, visitez : de.rt.com/LiveTV