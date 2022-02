L'Arcom saisie au sujet de RT France : une nouvelle attaque contre la liberté médiatique ?

L'Arcom (ex-CSA) a été saisie par des associations qui s'en prennent au traitement de l'information par RT France. Une nouvelle tentative d'entrave de notre travail, survenant en même temps que la censure de la chaîne de RT en allemand.

L'existence d'une diversité de points de vue dans le paysage médiatique occidental dérange-t-elle tant ? Dans son numéro du 3 février, le magazine Challenges rapporte que l'Arcom (ex-CSA) a «ouvert une instruction sur le traitement de l'information par RT France». En cause ? «Plusieurs associations ont signalé des manquements dans la couverture de crises, comme celles des "gilets jaunes" ou celles en Syrie et en Centrafrique», rapporte l'hebdomadaire, sans fournir plus de détails.

Contacté par RT France, l’Arcom a déclaré cet après-midi avoir «été saisie au sujet de programmes diffusés par la chaîne RT France, comme elle l’est régulièrement pour les chaînes de télévision relevant de sa compétence». L’analyse de ce dossier est en cours, a précisé l'autorité de régulation des médias, tout en ajoutant : «La chaîne RT sera amenée à présenter ses observations si la procédure l’exige, dans le respect du principe du contradictoire.»

L'acharnement de personnalités et d'associations militantes et de médias contre RT France n'est hélas pas nouveau et, malgré les nombreuses attaques portées contre notre média, le CSA ne l'a jamais sanctionné.

Selon @Challenges, @Arcom_fr a ouvert une instruction sur RT 🇫🇷. Un timing parfait juste après la situation de RT en 🇩🇪. S'il est confirmé que le régulateur investigue des sujets sensibles qui préoccupent des «associations», souhaitons la bienvenue à un nouveau monde de#censurepic.twitter.com/E1VZEUrn7I — Xenia Fedorova (@xfedorova) February 3, 2022

Cette fois néanmoins, le timing de cette saisie interroge : pas plus tard que le 2 février le régulateur allemand des médias (MABB) annonçait l'interdiction la diffusion dans le pays de la chaîne de RT en allemand (RT DE) qui avait été lancée le 16 décembre et était déjà privée de distribution satellitaire. «Un timing parfait juste après la situation de RT en [Allemagne]», avait commenté à la mi-journée sur Twitter Xenia Fedorova, Présidente et directrice de l'information de RT France. Et d'ajouter : «S'il est confirmé que le régulateur investigue des sujets sensibles qui préoccupent des "associations", souhaitons la bienvenue à un nouveau monde de censure».

En tout état de cause, les médias RT – et notamment RT France – doivent faire face à de nombreuses mesures discriminantes à leur égard, de la part des autorités étatiques occidentales mais également des géants du web américains. Une tendance qui, visiblement, ne semble hélas pas prête de s'arrêter...