Pour éviter de «diviser» sa population, le Québec renonce à son projet de taxer les non vaccinés

Le gouvernement provincial du Québec a annoncé le 1er février l'abandon de la «contribution santé», cette taxe pour les non vaccinés présentée plus tôt ce mois-ci, qui avait suscité de vives réactions dans la Belle Province.

Inquiet de voir sa population se diviser, le Premier ministre québécois François Legault a décidé de faire marche arrière sur son projet de loi à un moment où, dit-il, «on voit la grogne grandir de jour en jour». «Pour faire avancer le Québec dans un climat social serein, je vous annonce que le gouvernement ne va pas déposer ce projet de loi sur la contribution santé», a-t-il déclaré, lors d'une conférence de presse.

Ce projet de taxe présenté le 11 janvier se voulait un «incitatif» pour convaincre les non vaccinés à s'immuniser contre le Covid-19, mais François Legault estime désormais que «cette annonce est venue diviser les Québécois».

Ce n'est pas la première fois que le Québec recule sur une mesure sanitaire. Le gouvernement Legault voulait à l'automne rendre la vaccination obligatoire pour tous les personnels de santé, mais avait finalement suspendu cette mesure pour éviter d'affaiblir un système déjà malmené par une pénurie de main-d'œuvre.

Le Québec a aussi annoncé le même jour que les activités sportives et artistiques (salles de sport, spas, etc.) pour adultes pourront reprendre à partir du 14 février avec une limite de 25 personnes. Après une fermeture inattendue la veille du jour de l'An, les restaurants ont pu rouvrir le 31 janvier, et les activités sportives parascolaires dans les écoles et universités ont pu reprendre.

Au cours des dernières semaines, le Québec n'a eu de cesse de durcir les restrictions sanitaires à l'encontre des non vaccinés. Le 18 janvier, le gouvernement provincial a instauré une mesure visant à soumettre la vente d'alcool et de cannabis à la présentation d'un passeport vaccinal.

A ce jour, neuf Québécois sur dix ont reçu deux doses d'un vaccin contre le coronavirus, tandis que 61% ont reçu une troisième dose. «Ce n'est pas assez», a réagi le Premier ministre du Québec, espérant que ce taux de vaccination augmente dans les jours et semaines à venir.