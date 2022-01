Joe Biden n'a «aucune idée» de pourquoi la moitié des votants s'inquiètent de sa santé mentale

Interrogé par un journaliste sur un récent sondage selon lequel près de la moitié des inscrits sur les listes électorales penseraient qu'il n'est pas «mentalement apte», Joe Biden a déclaré n'avoir «aucune idée» de la raison de cet avis.

Ce 19 janvier en conférence de presse, le président américain Joe Biden a été interrogé sur ses facultés mentales par le journaliste de Newsmax James Rosen, qui – prenant toutes les précautions d'usage – lui a fait part d'un récent sondage mené par Politico-Morning Consul, selon lequel près de la moitié des personnes inscrites sur les listes électorales estiment qu'il n'est pas «mentalement apte».

«J'aimerais aborder un sujet délicat, mais avec le plus grand respect pour ce que vous avez réalisé dans la vie et la haute fonction que vous occupez. Un sondage publié ce matin par Politico-Morning Consult révèle que 49 % des électeurs inscrits sur les listes électorales ne sont pas d'accord avec l'affirmation "Joe Biden est mentalement apte"», a ainsi fait savoir le journaliste, notant que même la majorité des démocrates qui ont répondu «n'ont pas affirmé avec force cette déclaration».

«Je vous laisse juger s'ils ont raison», a coupé le chef d'Etat, tentant d'éluder la question à venir. Mais James Rosen a poursuivi : «Pourquoi est-ce que vous pensez que des segments aussi importants de l'électorat américain en sont venus à nourrir de si profondes inquiétudes quant à vos capacités cognitives ?»

«Je n'en ai aucune idée», a alors sèchement répondu le chef d'Etat, sans s'appesantir sur le sujet. «Je ne crois pas les sondages», a-t-il ensuite lancé en réponse à une autre question concernant sa cote de popularité auprès des électeurs modérés et indépendants.

Dans le détail du sondage, les femmes républicaines remettent en question l'état mental de Biden plus que tout autre groupe démographique, 87 % d'entre elles déclarant être «tout à fait» ou «plutôt» en désaccord avec l'affirmation selon laquelle il est mentalement apte. Les femmes démocrates, quant à elles, sont au contraire les moins inquiètes (13%).

Les capacités cognitives du président américain le plus âgé à avoir prêté serment (78 ans) sont sources d'interrogations et d'inquiétudes depuis des mois et plus encore ces dernières semaines chez certains observateurs. Fin décembre, un sondage de Politico-Morning Consult donnait déjà des résultats similaires, 46% des personnes interrogées l'estimant «mentalement apte».