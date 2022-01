Australie : le Territoire du Nord confine les non-vaccinés contre le Covid-19

Du 6 au 10 janvier, les personnes non vaccinées âgées de plus de 16 ans résidant sur cet immense territoire peuplé de 245 000 habitants ne peuvent sortir de leur domicile que pour des motifs impérieux, et dans un rayon de 30 kilomètres.

Le Territoire du Nord (Australie) – la troisième région du pays par sa superficie – a imposé un confinement destiné exclusivement aux personnes non vaccinées contre le Covid-19. Cette mesure est entrée en vigueur le 6 janvier à 13h et devrait s'achever le 10 janvier à midi.

Comme l'indique Sky News, les personnes non vaccinées sont autorisées à quitter leur domicile uniquement pour recevoir des soins médicaux – y compris pour se faire vacciner –, pour se procurer des biens et des services essentiels ou pour prodiguer des soins à une personne ayant besoin d'aide. Pour sa part, 7news précise que tous ces déplacements doivent être effectués dans un rayon de 30 kilomètres autour du domicile et que l'activité physique ou l'exercice d'une activité professionnelle ne sont pas des motifs dérogatoires valables.

Si vous n'êtes pas entièrement vaccinés, restez chez vous

Le ministre en chef du Territoire du Nord Michael Gunner s'est exprimé en ces termes, rapportés par 7news : «Les personnes entièrement vaccinées peuvent continuer comme avant. Pour les personnes non vaccinées, les règles de confinement s'appliqueront à toutes [ces] personnes [âgées] de 16 ans et plus [...] Si vous n'êtes pas entièrement vaccinés, restez chez vous.»

Une forte augmentation des contaminations sur un territoire très peu peuplé

«L'escalade du nombre de cas d'aujourd'hui est inquiétante», a également déclaré Michael Gunn. Le Territoire du Nord a en effet enregistré le 6 janvier un nouveau record de contaminations journalières avec 256 nouveaux cas, contre 117 la veille et 75 le 4 janvier.

Le Territoire du Nord a également renforcé les règles relatives à la visite des communautés isolées : seuls les résidents et les travailleurs «essentiels» présentant un test antigénique négatif pourront entrer dans ces communautés.

Une fois ce confinement levé, un système de pass vaccinal devrait être instauré sur le territoire pour l'accès à certains établissements et événements.

Le Territoire du Nord est un territoire de 1,42 million de km² (soit près de trois fois la France) situé au centre et au nord de l'Australie. Malgré cette importante superficie, il n'est peuplé que de 245 353 habitants.