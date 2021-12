Un camp de la mission de l'ONU au Mali frappé par deux explosions

Deux explosions ont visé un camp de la mission de l'ONU à Gao, au Mali, le 5 décembre. Leur origine n'a cependant pas été établie par l'armée française. Gao fait partie des zones où les effectifs militaires doivent se recentrer dans le pays.

Deux explosions ont ciblé le 5 décembre un camp de la mission de l'ONU au Mali (Minusma) à Gao, dans le nord du pays, occasionnant des dégâts matériels, ont constaté des journalistes de l'AFP présents sur place.

Il y a eu quatre impacts sur le camp et des dégâts matériels uniquement, selon l'armée française, qui n'a pas précisé l’origine des explosions. Celles-ci, à 5h45 GMT, ont fait vibrer les baraquements et ont poussé les militaires à se réfugier dans des abris pendant deux heures. Ces incidents surviennent alors que la réorganisation de la présence militaire française au Mali est en cours avec la fin programmée de l'opération Barkhane.

Le plan français prévoit une évacuation de Kidal, Tessalit et Tombouctou pour recentrer les effectifs autour de Gao et Ménaka, plus près de la «zone des trois frontières», aux confins du Niger et du Burkina Faso.

Depuis 2012, le Mali est le théâtre d'opérations de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à Daesh, et de violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense et des bandits. Les forces régulières sont elles-mêmes accusées d'exactions.

Les violences parties du nord en 2012 se sont propagées au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisins. Elles ont fait des milliers de morts civils et militaires, et des centaines de milliers de déplacés, malgré le déploiement de forces onusiennes, françaises et africaines. La prise du pouvoir à Bamako par des militaires à la faveur d'un putsch en 2020 n'a pas enrayé la spirale de violences.