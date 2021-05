Le pass sanitaire pourrait entrer en vigueur dans l'ensemble des pays de l'UE «autour du 20 juin»

Le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes Clément Beaune a détaillé la mise en place du pass sanitaire, dès le 9 juin en France pour les rassemblements de plus de 1 000 personnes, et fin juin pour les voyages dans l'Union européenne.

Le secrétaire d'Etat Clément Beaune, chargé des Affaires européennes, a détaillé ce 16 mai sur Europe 1/CNews/Les Echos la mise en place du pass sanitaire à partir du 9 juin en France, pour accéder aux rassemblements de plus de 1 000 personnes, puis «autour du 20 juin» pour les déplacements au niveau européen.

«Nous travaillons à une coordination européenne sur une réouverture des frontières cet été afin de permettre de manière sécurisée la reprise de la circulation des personnes entre les pays de l'Union européenne», a-t-il développé, soulignant le fait que le pass sanitaire n'impliquait pas forcément la vaccination contre le Covid-19. «Il sera également possible de passer les frontières européennes en présentant un test PCR négatif de moins de 48 heures ou un certificat de rétablissement du Covid-19», a-t-il ainsi précisé.

«Le code sera le même pour aller à un festival ou pour voyager», a également expliqué Clément Beaune, selon qui «le pass sanitaire n'est pas une obligation de plus mais une chance supplémentaire». Le document sera utilisable à travers l'application TousAntiCovid ou en version papier et concernant le vaccin, seuls ceux approuvés par l'Union européenne (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson and Johnson) seront reconnus, a précisé le secrétaire d'Etat, excluant ainsi pour l'instant les vaccins russe et chinois.

#PassSanitaire | « Il ne régulera pas notre vie quotidienne, comme aller au café ou au restaurant. Ce ne sera pas notre sésame du quotidien.

Il donnera accès aux voyages et aux grands rassemblements. » @aurelherbemont@Europe1 ⁦@YOANNUSAI⁩ ⁦@Ccornudet⁩ pic.twitter.com/jlLRJsvJGF — Clement Beaune (@CBeaune) May 16, 2021

Par ailleurs, le maintien de périodes de quarantaine pour les voyageurs (comme au Danemark par exemple, qui impose jusqu'à deux semaines d'isolement) malgré la présentation d'un pass sanitaire est toujours débattu au sein de l'UE. «Il y a quelques pays qui n'ont pas encore arrêté complètement leur position, mais j'espère qu'on pourra se débarrasser des quarantaines pour pouvoir voyager cet été», a déclaré Clément Beaune.