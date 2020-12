Une joueuse de football espagnole refuse de rendre hommage à Maradona avant un match

La footballeuse espagnole Paula Dapena a refusé de respecter l'hommage à Diego Maradona à l'occasion d'un match lors duquel ses coéquipières ainsi que l'équipe adverse ont observé une minute de silence après le décès du joueur de légende argentin.

Ainsi que l'a rapporté l'AFP, Paula Dapena (24 ans), joueuse du club de Viajes Interrias FF (D3 féminine espagnole), a refusé le 28 novembre 2020 de respecter l'hommage à l'ancienne star du ballon rond Diego Maradona, lors d'un match amical contre le Deportivo La Corogne (D1) à Abegondo (Galice), au nom de la cause des femmes.

Alors que ses coéquipières et ses adversaires se sont tenues debout en ligne pour observer une minute de silence en hommage à la légende du football décédée trois jours plus tôt, à l'âge de 60 ans, Paula Dapena s'est assise et a tourné le dos aux gradins.

«Je n'allais pas honorer quelqu'un qui va à l'encontre de mes idéaux», a-t-elle notamment expliqué, citée par l'antenne espagnole de la Deutsche Welle.

Amenazada de muerte la futbolista que no respetó el minuto de silencio a #Maradona



Para #PaulaDapena Maradona tenía unas habilidades espectaculares con el balón, pero dejó mucho que desear como persona.



"No iba a homenajear a alguien que va en contra mis ideales", afirma. /cc pic.twitter.com/tZ7ptgJ9z4 — DW Español (@dw_espanol) December 1, 2020

«Il y a quelques jours, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, aucun geste n'a été fait», a encore expliqué la joueuse au média galicien Pontevedra Viva, reprochant à Maradona de n'avoir pas montré un grand respect pour la cause des femmes durant sa vie.

«Pour être une joueuse, il faut d'abord être une personne, et avoir des valeurs qui vont au-delà des qualités comme celles qu'il avait lui, dont on sait que c'étaient des habilités et des qualités footballistiques spectaculaires», a-t-elle conclu. Son équipe s'est inclinée 10 à 0 contre La Corogne.

L'épisode n'est pas sans rappeler d'autres initiatives critiquées liées au décès de Diego Maradona, comme par exemple le communiqué d'hommage publié le jour-même de sa mort par l'Elysée, dans lequel la présidence française avait, entre autres, choisi de remettre en question les fréquentations politiques du footballeur de légende.