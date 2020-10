ONU : 26 pays dont la Chine, la Russie et l'Iran exigent la fin des sanctions occidentales

Au nom des droits humains en cette période de pandémie, 26 pays, dont la parole a été portée par la Chine, ont réclamé à l'ONU la fin des sanctions étasuniennes et occidentales contre leurs peuples.

26 pays, dont la Chine, la Russie, la Corée du Nord, la Biélorussie et l'Iran, ont réclamé le 5 octobre dans une déclaration commune la fin de sanctions américaines et d'autres pays occidentaux qui violent selon eux les droits humains dans la lutte contre la pandémie.

«Nous saisissons cette occasion pour appeler à la levée complète et immédiate des mesures coercitives unilatérales, afin de permettre une réponse au Covid-19 complète et efficace de tous les membres de la communauté internationale», souligne leur déclaration lue par la Chine lors d'une réunion de la troisième commission de l'Assemblée générale de l'ONU spécialisée dans les droits humains. «La pandémie de Covid-19 continue d'affecter gravement toutes les nations, en particulier les pays en développement. La réponse au Covid-19 et le rétablissement nécessitent une solidarité mondiale et une coopération internationale», insistent les signataires.

«Cependant, nous continuons d'assister à l'application de mesures coercitives unilatérales, contraires aux buts et principes de la Charte des Nations unies et du droit international, au multilatéralisme et aux normes fondamentales des relations internationales», ajoute la déclaration. Les Etats-Unis comme leurs alliés européens affirment que les sanctions imposées ne concernent pas le domaine humanitaire et que des exceptions sont toujours possibles notamment dans le cadre de la lutte contre la pandémie.

Les 26 pays signataires de la déclaration sont Antigua-et-Barbuda, l'Angola, la Biélorussie, le Burundi, le Cambodge, le Cameroun, la Chine, Cuba, la Corée du Nord, la Guinée équatoriale, l'Erythrée, l'Iran, le Laos, la Birmanie, la Namibie, le Nicaragua, le Pakistan, la Palestine, la Russie, Saint-Vincent et les Grenadines, le Soudan du Sud, le Soudan, le Surinam, la Syrie, le Venezuela et le Zimbabwe.