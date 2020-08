«La situation s'aggrave» : Vladimir Poutine propose un sommet international sur le dossier iranien

Face à une «hausse des tensions» et aux «risques élevés d'un conflit», Vladimir Poutine a appelé le 14 août à un sommet des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne et l'Iran, afin d'évoquer le dossier iranien.

Estimant que «la question est urgente», le président russe, Vladimir Poutine, a proposé ce 14 août d'organiser «dans les plus brefs délais une rencontre en ligne» des chefs d'Etats ou de gouvernement des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (Russie, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Chine), ainsi que des dirigeants de l'Allemagne et de l'Iran, dans le but de discuter du dossier iranien.

C'est dans cette configuration dite «5+1» qu'avait été négocié et conclu avec l'Iran en 2015 l'accord sur le nucléaire iranien, que Washington a ensuite dénoncé en 2018.

Pour Moscou, l'accord de Vienne de 2015 «a permis d'éliminer la menace d'un conflit armé»

«Les discussions au Conseil de sécurité de l'ONU sur la question iranienne deviennent de plus en plus tendues. La situation s'aggrave», a ainsi estimé Vladimir Poutine dans un communiqué rendu public, le 14 août. Dénonçant des «accusations sans fondement contre l'Iran», le chef d'Etat russe a fustigé des «projets de résolution visant à détruire les précédentes décisions unanimes du Conseil de sécurité».

Soulignant également une «hausse des tensions» et les «risques élevés d'un conflit», le locataire du palais des Térems a fait savoir que ce sommet aura pour objectif «de définir les mesures à prendre pour éviter la confrontation et l'aggravation de la situation au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies».

Nous invitons nos partenaires à examiner attentivement notre proposition

Et de poursuivre : «Nous invitons nos partenaires à examiner attentivement notre proposition. L'alternative est une intensification des tensions et l’accroissement du risque de conflit. Une telle évolution doit être évitée. La Russie est ouverte à une coopération constructive avec tous ceux qui sont intéressés à s'éloigner du seuil de risque.»

Vladimir Poutine a également rappelé que Moscou demeurait «attaché au Plan d'action global commun relatif au programme nucléaire iranien (JCPoA) [l'accord de Vienne signé en 2015]», qui, selon lui, «a permis d'éliminer la menace d'un conflit armé et a renforcé le régime de non-prolifération nucléaire».

La France se dit ouverte et disponible à l'initiative russe

Ce 14 août, l'Elysée a fait savoir que la France était ouverte à l'initiative proposée par le président russe. «Nous confirmons notre disponibilité de principe», a ainsi déclaré la présidence française, citée par Reuters. Et d'ajouter : «Nous avons déjà par le passé déployé des initiatives dans le même esprit».

Cette initiative russe d'un sommet international sur le dossier iranien intervient alors que plus tard le 14 août, le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté une résolution proposée par Washington visant à prolonger l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran, vieux de 13 ans, et qui expire le 18 octobre.

La Russie et la Chine sont les deux seuls pays à avoir voté contre la proposition américaine sur les 15 membres du Conseil de sécurité. Onze membres du Conseil se sont abstenus, parmi lesquels la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, alliés européens des Etats-Unis.

Depuis 75 ans d'histoire des Nations Unies, l'Amérique n'a jamais été si isolée

«L'incapacité du Conseil de sécurité à agir de manière décisive pour défendre la paix et la sécurité internationales est inexcusable», a réagi dans un communiqué le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. De son côté, le président iranien a déclaré lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision : «Les Etats-Unis ont échoué dans cette conspiration, humiliés.» Et de continuer : «A mon avis, ce jour restera dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire de la lutte contre l'arrogance mondiale.»

«Depuis 75 ans d'histoire des Nations Unies, l'Amérique n'a jamais été si isolée», a tweeté de son côté le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, après que seulement deux pays ont approuvé le projet de prolongation de l'embargo : les Etats-Unis et la République dominicaine. «Malgré tous les voyages, pressions et colportages, les Etats-Unis n'ont pu mobiliser qu'un petit pays [à voter] avec eux», a-t-il ensuite lancé, faisant allusion aux efforts de Mike Pompeo pour rallier des soutiens à la résolution américaine.

«Je pense que c’est le pire accord jamais négocié», jugeait Donald Trump

Les tensions entre Washington et Téhéran se sont considérablement accrues depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis en 2016. En mai 2018, les Etats-Unis décidaient de se retirer de l'accord international de Vienne sur le nucléaire iranien. Donald Trump avançait alors : «Je pense que c’est le pire accord jamais négocié», considérant le texte trop avantageux pour Téhéran. En septembre 2019, en réponse au retrait américain, la République islamique a mis en activité des centrifugeuses avancées, avec pour objectif de produire de l'uranium enrichi à 4,5%, taux prohibé par l'accord de Vienne.

Les tensions ont passé un nouveau cap lorsque l'armée américaine a abattu à Bagdad en Irak, par une attaque de drone le 3 janvier 2020, Qassem Soleimani, chef de la force al-Quods, branche des Gardiens de la Révolution iranienne chargée des opérations extérieures. Washington avait accusé Soleimani d'être l'instigateur d'attaques de milices liées à l'Iran contre les forces américaines dans la région.

Pour autant, le président américain a récemment déclaré que s’il venait à être réélu novembre, il passerait des accords avec l’Iran et la Corée du Nord, autre bête noire des Etats-Unis : «Si nous gagnons, nous passerons des accords avec l’Iran et la Corée du Nord très rapidement», a-t-il assuré.