Covid-19 : plus de 5 000 décès en Russie, un déconfinement prudent se poursuit à Moscou

La Russie a franchi le 2 juin le cap des 5000 décès dus au coronavirus, et les nouvelles infections restent supérieures à 8000 cas journaliers. Néanmoins, une timide amélioration de la situation à Moscou permet une réouverture des commerces.

Au cours des dernières 24 heures, 182 personnes sont décédées du Covid-19 en Russie, portant le bilan total à 5037 morts. Le nombre de nouveaux cas a quant à lui augmenté de 8863 pour atteindre 423 741. La Russie reste le troisième pays enregistrant le plus de contaminations signalées dans le monde, derrière le Brésil et les Etats-Unis. Le nombre de nouvelles infections suit néanmoins une lente baisse depuis deux semaines, en particulier à Moscou, épicentre de l'épidémie en Russie, avec plus de la moitié des morts comptabilisés.

Au total, les autorités russes indiquent avoir procédé à 11,1 millions de tests de dépistage du Covid. Elles expliquent aussi le faible taux de mortalité comparé à l'Europe occidentale par des mesures prises très tôt, une politique de dépistage massif de la population et une restructuration rapide du système hospitalier. Le gouvernement a aussi dit ne compter que les décès dont la cause première est le Covid-19, alors qu'ailleurs, la quasi-totalité des décès de personnes positives au nouveau coronavirus sont pris en compte.

Moscou entame un déconfinement prudent

La capitale russe, se fiant à l'amélioration timide de sa situation épidémiologique, rouvre lundi de nombreux commerces fermés depuis deux mois, mais, prudence oblige, des millions de Moscovites doivent rester confinés chez eux.

Si la pandémie semble stabilisée depuis la deuxième quinzaine du mois de mai, la capitale continue d'enregistrer un nombre important de nouveaux cas, 2286 selon le décompte du 2 juin, et 71 morts.

Après deux mois de fermeture dans la capitale, moteur économique du pays, la réouverture des commerces est une mesure très attendue tant les conséquences financières sont importantes, malgré des mesures gouvernementales de report d'impôts ou de prêts à taux zéro.

Selon une étude publiée par le Centre des recherches stratégiques en avril, près d'un tiers des entreprises russes risquent la faillite à cause de la chute de la demande causée par l'épidémie et le confinement. Le commerce de détail et les services sont les plus touchés, précise l'étude.

Si les magasins et centres commerciaux rouvrent (deuxième étape du déconfinement après la reprise de l'industrie et des chantiers mi-mai) les habitants de la capitale devront attendre au moins le 14 juin avant de pouvoir circuler librement. S'ils peuvent désormais faire des courses autres qu'alimentaires, vêtus de masques et de gants, les millions de Moscovites ne disposant pas de laissez-passer les autorisant à travailler hors de chez eux devront toujours passer l'essentiel de leur temps à domicile.

Les promenades sont autorisées depuis lundi, mais seulement trois fois par semaine et en respectant un système de créneaux basé sur l'adresse de chacun et dont la complexité est telle qu'il a été très largement moqué en ligne.

Tous les lieux de loisirs, y compris les restaurants, les cinémas et les terrains de jeux et terrains de sport resteront fermés. Et il reste interdit de s'assoir sur les bancs publics, même si cette mesure n'est guère respectée.

La prochaine étape du déconfinement

La prochaine étape du déconfinement de la capitale russe ne devrait pas avoir lieu avant deux semaines. Car les autorités ont une date en ligne de mire pour un retour à la normalité : le 24 juin, jour du grand défilé militaire commémorant la Victoire soviétique sur les nazis. Il aurait dû avoir lieu le 9 mai mais le Kremlin avait dû se résoudre à la reporter à cause de la pandémie.

Le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov, a dit dimanche lors d'une émission télévisée espérer que les mesures de confinement auront été levées d'ici la date du défilé. «On va espérer que pour la parade, il ne restera quasiment rien de ce régime.»

Plan national de relance économique

Pour répondre aux coups portés par la pandémie de nouveau coronavirus, ce mardi 2 juin, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a dévoilé un plan de relance de l'économie estimé à 5000 milliards de roubles (environ 65 milliards d'euros). Ce plan vise à «stabiliser la situation» d'ici la fin de l'année, pour arriver ensuite, «aux 3e-4e trimestres de 2021, à une croissance pérenne de l'économie», a-t-il dit lors d'une réunion en visioconférence avec le président Vladimir Poutine retransmise à la télévision.

Selon Mikhaïl Michoustine, ce plan sera réalisé grâce à toute une série de mesures comme l'augmentation des investissements, l'utilisation des technologies numériques modernes, l'amélioration du niveau d'éducation et la construction rapide et de haute qualité de logements. Il a également précisé que le plan contenait environ 500 mesures spécifiques, annonce l'agence TASS.