«Aide financière directe gratuite» : Poutine annonce de nouvelles mesures pour sauver les PME russes

Le président russe a proposé de nouvelles mesures visant à soutenir les secteurs les plus touchés par la crise du coronavirus, notamment les petites et moyennes entreprises.

Après avoir reconnu le « grand choc » ressenti par les entreprises, mercredi 15 avril, lors d’une visioconférence avec les membres du gouvernement, le président russe Vladimir Poutine a proposé de nouvelles mesures visant à soutenir les secteurs touchés par la crise du coronavirus, en particulier les petites et moyennes entreprises.

«Je propose d'apporter aux petites et moyennes entreprises des secteurs touchés [par la crise du coronavirus], – je souligne, en plus des mesures de soutien déjà prises – une «aide financière directe gratuite de l'État», a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion avec des membres du gouvernement. «Le montant de l'aide pour chaque entreprise sera calculé en fonction de ses effectifs à la date du 1er avril de l'année en cours, sur la base d'un montant de 12 130 roubles (150 euros environ) par employé et par mois.»

Il a noté que les PME peuvent demander une aide financière afin de pouvoir continuer à payer les salaires, à condition qu'au 1er avril le nombre des salariés de l’entreprise a été maintenu à 90%. Les demandes peuvent être soumises à partir du 1er mai, l’aide sera crédité sur le compte de l’entreprise à partir du 18 mai.

Il est évident que de nouvelles solutions seront nécessaires

Dans des conditions d’aggravation de la situation sanitaire dans le pays et la récession le gouvernement a déjà pris certaines mesures de soutien aux entrepreneurs, comme des réductions d'impôts. La Banque centrale a débloqué des fonds permettant aux banques de faire des crédits à taux zéro aux entreprises. Pourtant ces mesures se sont avérées insuffisantes. Selon Igor Nikolaïev, directeur de l'Institut d'analyse stratégique de FBK Grant Thornton, « elles devraient être plus importantes et mieux ciblées. Il devrait y avoir un soutien direct aux citoyens. »

Par ailleurs, le gouvernement a été chargé de compléter la liste des entreprises d'importance systémique « sur la base de critères distincts, clairs et objectifs ». Elle devrait inclure les entreprises particulièrement importantes à l'échelle de l'économie nationale. Une révision de la liste des secteurs économiques les plus touchés par la crise due au coronavirus est également envisagée et notamment le chef de l’Etat a préconisé d’inclure les PME du secteur non alimentaire dans cette liste de sauvetage.

Vladimir Poutine a souligné que la situation autour de la propagation du coronavirus évoluait, et pour cette raison il a demandé au gouvernement « d'évaluer l'efficacité et l'adéquation des mesures prises » avec les autorités régionales et les associations professionnelles. «Il est évident que de nouvelles solutions seront nécessaires, à la fois dans l'économie dans son ensemble et au niveau des secteurs. Ces solutions doivent être élaborées dès maintenant et les ressources nécessaires doivent être consolidées», a déclaré le président en s'adressant aux membres du gouvernement.

Selon le politologue Konstantin Kalatchov, cité par l'AFP, le président a la tâche compliquée de trouver l'équilibre entre santé des citoyens et sauvegarde de l'économie. Et cela alors que l'épidémie est encore sur une pente ascendante, surtout à Moscou, principal foyer de la maladie et moteur économique russe.