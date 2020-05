Russie : Vladimir Poutine annonce un assouplissement progressif du confinement

Le chef d'Etat russe, Vladimir Poutine, a fait savoir que la période chômée générale dans le pays prendrait fin à partir du mardi 12 mai. La sortie pleine du régime de confinement, pour autant, ne se fera pas rapidement.

La Russie entre dans une nouvelle étape de gestion de la pandémie de Covid-19 : celle de l'assouplissement du régime du confinement. «A partir de demain, le 12 mai, la période chômée en vigueur dans tout le pays et dans tous les secteurs de l'économie s'achève. Mais la lutte contre l'épidémie [de Covid-19] ne s'achève pas. Le danger demeure», a déclaré le président Vladimir, Poutine dans des propos retransmis à la télévision.

La sortie entière du confinement ne fera pas rapidement. Pour le moment, les mesures de confinement restent les mêmes pour les personnes âgées de plus de 65 ans.

«Notre pays est grand, les situations épidémiologiques diffèrent [...] on ne peut fonctionner avec le même modèle partout», a également souligné Vladimir Poutine. Partant, il reviendra à chaque région, sur la base des expertises scientifiques, de décider quelles restrictions seront levées et quand.

Sur le plan économique, le chef d'Etat a déclaré : «A compter du 12 mai, partout où c'est possible, il faut créer les conditions pour la reprise des activités dans les secteurs de bases de l'économie : le bâtiment, l'industrie, l'agriculture, les télécommunications, l'énergie, l'extraction de matières premières». Vladimir Poutine a aussi annoncé une série d'aides financières aux familles et aux entreprises, notamment pour ces dernières via des vacances fiscales.

5,6 millions de tests à ce jour

Selon les chiffres les plus récents cités par l'agence TASS, quelque 221 000 cas de coronavirus ont été confirmés en Russie, avec plus de 39 000 patients ayant été guéris et 2 009 morts. Le 11 mai, 6 169 nouveaux cas de contamination ont été relevés à Moscou, portant le total de cas dans la capitale à 115 909.

«Je le répète, nous sommes prêts désormais», a martelé le président russe, soulignant que le nombre de lits d'hôpitaux adaptés aux patients du Covid-19 était passé de 29 000 à 130 000 depuis mars. Il a aussi insisté sur la politique de dépistage massif menée en Russie, qui permet, selon lui, de détecter les cas asymptomatiques et légers de coronavirus, autorisant une prise en charge et un isolement rapides des patients. Cette approche, avec 5,6 millions de tests à ce jour, explique selon les autorités russes la faible mortalité dans le pays.