«Je vais te n***** ta race» : Booba et Kaaris signent finalement pour un combat en Suisse

Les deux rappeurs, qui avaient participé à une rixe à l'aéroport d'Orly l'été dernier, disent avoir signé un contrat fixant leur combat au 30 novembre 2019 à Bâle. Les artistes auraient signé une clause prévoyant des frais en cas de débordements.

Ils se sont enfin dits «oui». Après de longs mois de tractation, les rappeurs Kaaris et Booba semblent avoir trouvé un terrain d’entente pour l’organisation d’un combat de MMA (Art martiaux mixtes) après leur altercation à Orly en août 2018. C’est «B2O» qui l’a annoncé sur son compte Instagram en révélant l’affiche de l’événement.

Prévue pour le 30 novembre, la rencontre doit se dérouler dans la salle St. Jakosbhalle de la ville de Bâle en Suisse, d’une capacité de 12 000 personnes. La vente des places se fera en ligne sur la plateforme Ticketcorner.ch et ne sera accessible qu’aux personnes majeures.

Une «clause sur le débordement»

«Voilà!!! C’est signé de mon côté, il ne reste plus que la signature de Kaaris pour que le combat ait lieu», avait déclaré Elie Yaffa (aka Booba), le 26 juillet sur le même réseau social, disant attendre la signature de «K double Rotor».

«On a recu ton torchon hier à minuit et il est signé», a répondu le Sevranais sur Instagram le 29 juillet. Et d'ajouter dans une vidéo : «Arrête de t’exciter devant les jeunes parce que tu as signé un papier […] Il y a une clause qui me fait rigoler c’est la clause sur le débordement : "oui si il y a un débordement d’un côté ou de l’autre et bien il faudra payer 100 000 euros". N***** vos mères je ne vais rien payer du tout. Vous croyez que je vais contenir 15 000 personnes. On va venir à 100. Il va venir avec ses potes et ses nouveaux gardes du corps et chacun fera ce qu’il a à faire. Mo je vais te n***** ta race. Je vais monter sur le ring et te b***** ta race ça ne va pas aller plus loin».

Voilà qui met fin à l’interminable feuilleton de la signature du contrat entre les anciens amis. Restent encore de longs mois avant la rencontre et nul doute que les deux rappeurs sauront faire monter la pression jusqu’au jour J. En espérant que tous les spectateurs chauffés à blanc resteront calmement assis à leur place durant l’événement…

