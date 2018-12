Kaaris accepte de défier Booba sur un ring à Bercy

Après s’être violemment battus à l’aéroport d’Orly en août dernier, les rappeurs Kaaris et Booba s’affronteront sur un ring à Bercy. Le Duc de Boulogne a formulé cette offre à son rival qui l'a alors rapidement acceptée.

Le rappeur Booba a invité ce 25 décembre sur Instagram son rival, Kaaris, à «enterrer la hache de guerre» lors d’un combat de Boxe dans l’enceinte sportive parisienne de Bercy. Une invitation à laquelle ce dernier a répondu positivement.

Tu sais où me trouver. Viens me chercher, je t’attends

Le Duc de Boulogne a formulé son offre en relayant une vidéo publiée en novembre 2014 par le rappeur de Sevran, dans laquelle celui-ci appelait Booba à «assumer» ses provocations via les réseaux sociaux : «Tu sais où me trouver. Viens me chercher, je t’attends», avait-il lancé. «Je suis prêt à le prendre sur un ring en boxe thaï ou boxe anglaise en dix rounds. Gants de boxe ou de MMA au choix. Je suis sûr qu'on peut remplir Bercy les doigts dans le nez !», a écrit en commentaire Booba qui propose par ailleurs de reverser les fonds récoltés à une association.

«Je te propose un octogone sans arbitre sans règles je te brise les os. Le dopage sera interdit bien évidemment et ne viens pas à 12 cette fois», a alors répondu Kaaris en faisant allusion à l'entourage de Booba impliqué dans la rixe à Orly.

Les enfants terribles du rap français s'étaient violemment affrontés dans une rixe le 1er août dernier dans le hall 1 de l’aéroport parisien. Ils avaient été condamnés par la suite à 18 mois de prison avec sursis et à 50 000 euros d'amende chacun. Leurs neuf proches jugés en même temps avaient quant à eux écopé de peines allant jusqu'à 12 mois d'emprisonnement avec sursis.

