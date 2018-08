Les rappeurs Kaaris et Booba en garde à vue après une bagarre à l'aéroport d'Orly (VIDEOS)

Une bagarre a éclaté dans l'après-midi du 1er août à l'aéroport d'Orly entre deux célébrités du rap Français, Booba et Kaaris. Les deux rappeurs ont réglé leurs comptes devant de nombreux voyageurs qui ont filmé la scène.

En plein milieu du terminal ouest de l'aéroport d'Orly, près de Paris, un règlement de compte a éclaté entre deux stars du rap Français, ce 1er août. Le rappeur de 41 ans Booba et sa bande se sont battus avec le rappeur Kaaris. Aux alentours de 15h, les voyageurs ont assisté a un spectacle inhabituel : Booba et ses compères se sont rués sur le rappeur de Sevran avant de lui porter des coups de poings et des coups de pieds. La scène a été filmée avant que les forces de l'ordres ne maîtrisent les individus.

En plus d'avoir choqué les personnes présentes, les bandes rivales ont indirectement saccagé la boutique de duty free où un voyageur a visiblement profité de l'occasion pour dérober un parfum, si l'on en croit ces images relayées sur les réseaux sociaux.

😂😂le mec s’en blc il vole un parfum pendant que booba et kaaris s’entretue pic.twitter.com/8Wq97DetKw — lisa🇫🇷🇫🇷 (@lisaslge) 1 août 2018

A la suite de l'altercation entre les deux musiciens, le hall 1 de l'aéroport a été temporairement fermé et certains vols ont été retardés.

#Orly Ouest Hall 1 : altercation passagers. Individus maîtrisés par la #police. Hall 1 temporairement fermé. Retards à prévoir pour les vols au départ du Hall 1. Suivez l’actualité de votre vol via : https://t.co/bKMKjXmtEN et sur les écrans pour vérifier la porte d’embarquement. — Paris Aéroport (@ParisAeroport) 1 août 2018

Onze interpellations et les deux rappeurs en garde à vue

Selon des sources policières et aéroportuaires citées par l'AFP, onze hommes ont été interpellés dont les deux rappeurs, qui ont été placés en garde à vue. Pierre Marchand-Lacour, sous-préfet de police de Paris-Orly, a affirmé que des dégradations ont été commises durant la confrontation. La police aux frontières serait actuellement en train de scruter les images des caméras de surveillance pour définir les rôles de chaque protagoniste dans l'altercation.

Les deux rappeurs devaient s'envoler pour Barcelone afin d'y faire une prestation dans deux boites de nuits différentes espacées d'une centaine de mètres l'une de l'autre.

