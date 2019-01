Chasse aux fake news : Microsoft intègre l'extension NewsGuard directement dans son navigateur

Le navigateur mobile Edge de Microsoft intègre désormais l'extension NewsGuard, qui permet d'informer les utilisateurs de la crédibilité des sites d'informations. CNN y apparaît en vert, quand RT y est, sans surprise, marquée d'un sceau bien rouge.

L'éternelle chasse aux fake news vient de franchir un cap : la bien-nommée start-up NewsGuard – qui s'est donné la même mission que le très controversé Decodex du Monde – est désormais directement intégrée au navigateur mobile Edge de Microsoft pour Android et iOS.

Plutôt que de devoir télécharger une application comme auparavant, les utilisateurs de Edge, sur les appareils Android et Apple, n'ont plus qu'à cliquer sur un bouton pour activer le «classement vert ou rouge, qui signale si un site web essaie de faire correctement [son travail] ou si il a un objectif caché, ou bien encore s'il publie des mensonges et de la propagande en toute connaissance de cause».

Parmi les sites qui bénéficient du macaron vert, éminent gage de leur bonne foi et de leur professionnalisme : CNN, Buzzfeed, le Guardian, le New York Times, ou encore le Washington Post. A contrario, au rang des sites à éviter, qui apparaissent marqués de rouge parce qu'il ne respecteraient pas «les standards en matière d’exactitude et de responsabilité», on retrouve sans surprise... RT et Sputnik. Pas uniquement, bien entendu, d'autre sites à tendance conservatrice n'ont pas non plus trouvé grâce aux yeux de NewsGuard : le Daily Mail, Breitbart ou Drudge Report pour ne citer qu'eux. A ceux-là, il faut ajouter des centaines de sites d’information qui ne sont pas dans les rouages mainstream, à l'instar de WikiLeaks.

© Newsguardtech.com/Media sample

Pour établir son classement de manière «complètement transparente et responsable», NewsGuard a sélectionné neuf critères, qui comprennent, entre autre, le fait de «ne pas publier des fake news de façon répétée», d'«éviter les titres trompeurs», de «rassembler et de présenter les informations de manière responsable», de «gérer de manière responsable la différence entre les informations et les opinions». Dirigé par d'anciens journalistes, Newsguard souhaite ainsi mettre en place des standards qui permettront de juger de la crédibilité des sites d'informations.

Une avalanche de fake news sans conséquences ?

Il est dès lors un tant soit peu ironique que l'intégration de Newsguard au navigateur de Microsoft coïncide avec une semaine particulièrement délicate pour les sites d'informations que l'entreprise considère comme fiables. En quelques jours, c'est une véritable avalanche de fake news qui a secoué les médias, toujours dans la tourmente outre-atlantique pour leur traitement de la confrontation entre un amérindien et des lycéens de Covington.

Buzzfeed, dont la réputation n'est pourtant plus à faire depuis la diffusion du fameux dossier Steele, avait été publiquement repris quelques jours auparavant par le procureur Robert Mueller – un fait rarissime – pour démentir une information publiée par le site, selon laquelle le président américain avait demandé à son ex-avocat de mentir au Congrès.

Le Guardian se fait quant à lui discret après avoir publié une information explosive sur une prétendue rencontre Julian Assange et l'ex-directeur de campagne de Donald Trump pendant la campagne électorale de 2016. Rencontre dont on ne trouve aucune trace sur le registre de l'ambassade de l'Equateur, ni même sur les innombrables caméras qui l'entourent. Une information qui avait fait les gros titres de la presse internationale, avant de disparaître sans faire de bruit.

