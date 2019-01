Trump aurait hésité à faire sortir les Etats-Unis de l'OTAN en 2018

Selon le journal américain, de proches conseillers de Donald Trump ont émis des inquiétudes concernant la volonté du président américain, répétée plusieurs fois au cours de 2018, de faire sortir son pays du traité de l'Atlantique nord.

Selon les informations du New York Times, le président américain aurait voulu faire sortir son pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) à plusieurs reprises au cours de l'année 2018 et s'en serait ouvert en privé à ses collaborateurs. Des soutiens américains de l'OTAN évoqués par le journal craignent à présent que Donald Trump ne réitère cette «menace», alors que les budgets militaires des pays membres du traité n'ont pas encore atteint les objectifs attendus par la Maison Blanche.

A en croire le New York Times, au sortir du 26e sommet de l'OTAN en juillet 2018, le 45e président américain aurait ouvertement déclaré à ses conseillers qu'il ne voyait pas l'intérêt d'une alliance militaire qui grévait, selon lui, les finances de son pays. Selon l'analyse du journal, les proches conseillers de Donald Trump en matière de sécurité (Jim Mattis et John Bolton à l'époque) faisaient tout leur possible pour maintenir le cap stratégique américain dans le domaine de la défense. De même, les collaborateurs de la Maison Blanche auraient fait en sorte qu'aucune mention d'un possible retrait américain du traité ne transpire.

Mais, dans le contexte actuel de suspicions autour de prétendues réunions secrètes entre Donald Trump et son homologue russe, Vladimir Poutine, des sources au sein de l'administration américaine craignent, selon le New York Times, que le président américain ne remette sur le tapis la sortie des Etats-Unis de l'OTAN.

Les sources du journal américain précisent que, lorsque Donald Trump leur a confié son désir de faire sortir son pays de l'OTAN, ses interlocuteurs se sont demandé s'il fallait le prendre au sérieux. Le président revenant à la charge à plusieurs reprises, leurs craintes se sont par la suite confirmées.

