Les Etats-Unis menacent de quitter le traité FNI et donnent 60 jours à la Russie pour s'y conformer

Washington a réitéré ses allégations à l'encontre de la Russie, l'accusant de ne pas respecter le traité sur les Forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) conclu en 1987. Les Etats-Unis menacent de s'en retirer prochainement.

Afin de conserver son hégémonie militaire, Washington est-il prêt à détricoter les structures de sécurité mondiales ?

Devant les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OTAN, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a annoncé ce 4 décembre que Washington suspendrait ses obligations, prévues par le traité sur les Forces nucléaires à portée intermédiaire (FNI) conclu en 1987, sous 60 jours si Moscou, selon lui, ne s'y conformait pas. «Nous nous retirerons du traité dans soixante jours sauf si la Russie rentre en conformité [avec le traité]», a menacé Mike Pompeo, accusant la Russie de violer les obligation du FNI.

Mike Pompeo s'exprimait ainsi à l'occasion d'une réunion des ministres des Affaires étrangères au siège de l'OTAN, à Bruxelles. Le chef de la diplomatie états-unienne a promis l'établissement d'un «nouvel ordre démocratique mondial» selon l'expression employée par Reuters, et porté par les Etats-Unis. «Suivant la plus pure tradition de notre grande démocratie, nous rassemblons les nobles nations pour construire un nouvel ordre libéral, qui empêche la guerre et permette une plus grande prospérité», a encore argué le «faucon» Mike Pompeo.

Lire aussi : «Nous sommes exceptionnels, la Russie non» : Pompeo justifie la pratique US de changement de régime

Moscou dénonce une menace pour la sécurité internationale

Washington, à rebours du discours non-interventionniste du candidat Trump en 2016, semble donc poursuivre l'agenda des néo-conservateurs américains. En décembre 2017 déjà, Donald Trump changeait son fusil d'épaule pour ratifier une nouvelle doctrine de sécurité présentant clairement la Chine et la Russie comme des menaces.

Ce même jour, l'OTAN a appuyé la position américaine, en reprenant les mêmes accusations, reprochant à la Russie d'avoir développé et déployé un nouveau système de missiles 9M729. Selon l'alliance militaire héritée de la guerre froide, les armements russes sont de nature à menacer la sécurité de l'Europe.

Le 20 octobre, Donald Trump annonçait son intention de retirer les Etats-Unis du traité FNI, signé par Washington et Moscou en 1987 et interdisant certains missiles de courte et moyenne portée. Le lendemain, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov jugeait dangereux le retrait américain du traité nucléaire INF, rappelant son importance pour la sécurité internationale. «Cela serait un pas très dangereux qui, j'en suis sûr, ne sera pas compris par la communauté internationale et va même attirer de sérieuses condamnations», avait-il déclaré.

Lire aussi : Pour Moscou, le retrait américain du traité sur les armes nucléaires pourrait mener au «chaos»