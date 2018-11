Netanyahou voit l'Etat d'Israël et la puissance de Tsahal comme meilleure réponse à l'antisémitisme

Réagissant à un sondage réalisé par CNN, d'après lequel les stéréotypes antisémites se porteraient bien en Europe, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a estimé que la puissance militaire de son pays était la meilleure réponse à y apporter.

«La meilleure réponse à l'antisémitisme est l'Etat d'Israël et les forces de défense d'Israël. Auparavant, nous étions une feuille portée par le vent, ils pouvaient nous massacrer. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de répondre» : le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui tient également le rôle de ministre de la Défense depuis la démission d'Avigdor Liberman, a insisté devant ses troupes le 27 novembre, sur le rôle que joue l'armée israélienne dans le combat contre l'antisémitisme.

«L'esprit des Maccabées est ici, vous êtes les Maccabées. Nous vainquons nos ennemis avec la force et l'esprit extraordinaire que je vois ici, que je vois dans l'armée israélienne et tous nos guerriers», a-t-il fait valoir, en référence aux juifs qui résistèrent contre la politique d’hellénisation pratiquée par les Séleucides au deuxième siècle avant Jésus Christ. Depuis la création de l'Etat d'Israël en 1948, Tsahal est l'épine dorsale de la souveraineté israélienne, n'hésitant pas à faire la guerre, chaque fois qu'il n'y a «plus d'autre choix», a-t-il encore soutenu.



Des propos prononcés après la publication d'un sondage par la chaîne américaine CNN, selon lequel 18% des 7 000 personnes interrogées pensent que l'antisémitisme est une réponse aux actions quotidiennes des Juifs. D'après ce sondage, une personne sur cinq a également déclaré que les Juifs avaient trop d'influence dans les médias ainsi qu'en politique.

«L'antisémitisme, l'antisionisme, les politiques anti-israéliennes, l'idée que le peuple juif n'a pas le droit d'avoir un Etat, c'est l'antisémitisme suprême aujourd'hui», a réagi le chef du gouvernement auprès de CNN. Et de conclure : «Je pense que l'antisémitisme est une maladie ancienne et que, lorsqu'elle montre son odieux visage, elle s'attaque d'abord aux Juifs, mais ne s'arrête jamais à cela et balaye ensuite des sociétés entières.»

