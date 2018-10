Rassemblement à Paris contre la guerre au Yémen (IMAGES)

La guerre au Yémen continue de faire son lot quotidien de morts et engendre une des pires crises humanitaires au monde selon l'ONU. Un rassemblement se tient à Paris pour exiger l'arrêt des violences et une réaction internationale.

Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées sur l'esplanade du Trocadéro, face à la tour Eiffel, ce 16 octobre, pour protester contre la guerre au Yémen. Organisé par l'ONG Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés (AIDL), ce rassemblement réclame l'arrêt des violences, la levée du blocus et de toute entrave à l'acheminement de nourriture, de carburant et de fournitures médicales, et l'arrêt des bombardements et autres attaques contre les populations civiles.

Prises de parole pleines d'émotion au rassemblement contre la guerre au #Yemenpic.twitter.com/SAK4EII9UF — Meriem_RT France (@Meriem_RTFrance) 16 octobre 2018

La coalition a été accusée à plusieurs reprises d'être responsable de la mort de centaines de civils dont de nombreux enfants. Elle a admis sa responsabilité dans certains raids ayant tué des civils mais accuse les Houthis de se mêler aux civils ou de les utiliser comme boucliers humains.

Jean Lambert, anthropologue ayant vécu plusieurs années au #Yemen au rassemblement contre la guerre sur l'esplanade du Trocadéro. pic.twitter.com/oojLCLWY5r — Meriem_RT France (@Meriem_RTFrance) 16 octobre 2018

Le Yémen est en proie depuis 2014 à une guerre civile qui oppose les rebelles chiites houthis initialement proches de l'ancien président Ali Abdallah Saleh (qu'ils ont fini par tuer le 4 décembre 2017 après un retournement d'alliance de celui-ci), aux partisans d'Abd Rabbo Mansour Hadi, le président actuel du pays, qui vit depuis 2015 en exil en Arabie saoudite, dont il est l'allié. Depuis l’intervention de la coalition arabe sous commandement saoudien en mars 2015, le Yémen est plongé dans une crise humanitaire sans précédent. L'ONU estime qu'il y a eu 6 660 morts parmi les civils entre mars 2015 et août 2018, même si elle reconnaît que le chiffre réel pourrait être plus élevé. Cette guerre provoque «la pire crise humanitaire» au monde, selon l'ONU.

