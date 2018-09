Réaction perplexe des Allemands face à un Trump les accusant d'être dépendants du gaz russe (VIDEO)

Lors de son intervention aux Nations unies, Donald Trump a critiqué le choix énergétique allemand qui pousserait selon lui le pays à être «dépendant de l'énergie russe». Les diplomates allemands, manifestement surpris, se sont contentés de sourire.

Lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre à New York, Donald Trump a déclaré : «L'Allemagne va devenir entièrement dépendante de l'énergie russe si elle ne change pas immédiatement de cap.»

Le président américain a ainsi reproché à Berlin d'avoir une vision contraire à l'histoire politique des pays occidentaux. «Dans l'hémisphère occidental, nous sommes profondément attachés à notre indépendance, nous refusons l’empiétement de pouvoirs étrangers expansionnistes», a ajouté le chef d'Etat américain.

Dans l'assemblée, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, et les émissaires allemands ont difficilement pu cacher leur perplexité face aux remarques de Donald Trump, comme en témoignent les images sur lesquelles on peut les voir rire jaune et froncer le sourcil.

Donald Trump s'en prend régulièrement à Berlin, parfois pour mieux critiquer Moscou. «L'Allemagne est complètement contrôlée par la Russie [...] prisonnière de la Russie», avait-il notamment déclaré en juillet, lors d'un sommet de l'OTAN, faisant allusion au projet de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne.

Auteur: RT France

