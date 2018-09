ONU : certains dirigeants éclatent de rire quand Trump se félicite de ses réussites (VIDEO)

Devant la 73e assemblée générale des Nations unies, le président américain s'est félicité des réussites «extraordinaires» de son administration, provoquant, à sa surprise, plusieurs rires dans l'assistance.

Le président américain Donald Trump a provoqué des rires inattendus de la part de certains dirigeants quand il a déclaré devant l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre que son administration avait réalisé des «progrès extraordinaires» en l'espace de deux ans ; «plus que n'importe quelle autre administration américaine», selon lui. «Je ne m'attendais pas à cette réaction», a souri le chef d'Etat américain, visiblement déstabilisé.

Il a poursuivi en affirmant que les Etats-Unis étaient désormais «plus forts, plus sûrs et plus riches» que lorsqu'il est entré en fonction en janvier 2017 et a déclaré que son administration «défend[ait] les intérêts américains» et «défend[ait] le monde».

