Macron s'énerve et tape du poing sur le pupitre à l'Assemblée générale de l'ONU (VIDEO)

Lors de son discours à New York, le dirigeant français a haussé la voix et tapé, littéralement, du poing sur le pupitre pour faire passer son message, en faveur du multilatéralisme et des institutions internationales.

Lors d'un discours de plus de 40 minutes devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York le 25 septembre, Emmanuel Macron a souhaité donner du coffre à son propos. Alors que, vers la fin de son discours, il constatait que certains gouvernements étaient «fatigués par le multilatéralisme», le président français a progressivement haussé le ton, avant de, littéralement, taper à plusieurs reprises du poing sur le pupitre.

Au cours de plusieurs minutes d'intervention enflammée, le président a notamment tempêté, d'une voix parfois tremblante : «Nous sommes en train aujourd'hui de voir se déliter ce droit international [...] par peur, par complicité, parce que ça fait bien. Non ! Moi je ne m'y résous pas !»

Auteur: RT France

Lire aussi : ONU : certains dirigeants éclatent de rire quand Trump se félicite de ses réussites (VIDEO)