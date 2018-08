Donald Trump se rendra à Paris pour assister aux commémorations du 11 novembre

Ce 17 août, le président des Etats-Unis Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait en France le 11 novembre prochain afin de participer aux commémorations de l'armistice de 1918 à Paris.

Donald Trump se rendra à Paris le 11 novembre prochain, à l'occasion de la commémoration de l'armistice de 1918, que les Américains célèbrent de manière plus générale sous le nom de «Veterans Day». Il s’agira cette année d'un événement particulier, puisque 2018 marque le centenaire de la fin de la Première guerre mondiale.

Cette annonce a eu lieu alors que la Maison Blanche avait annoncé la veille que la parade militaire souhaitée par Donald Trump pour le 10 novembre devait être repoussée, à cause des coûts importants qu'elle engendrera. «Nous avions à l'origine pensé au 10 novembre 2018 pour cet événement mais nous nous sommes mis d'accord pour examiner les possibilités en 2019», expliquait un sobre communiqué.

Le président américain avait dit avoir été très particulièrement impressionné par le défilé militaire du 14 juillet organisé sur les Champs-Elysées et auquel il avait eu l'occasion d'assister en 2017. Le qualifiant de «formidable» et après avoir été reçu en grande pompe par le président Emmanuel Macron, il avait alors annoncé vouloir s'en inspirer une fois rentré aux Etats-Unis. Le défilé de la Garde Républicaine à cheval et le survol des Champs-Elysées par la patrouille de France l'avaient tout particulièrement séduit.

Entrés tardivement en guerre en avril 1917 contre l'Allemagne, les Etats-Unis ont apporté une aide que les historiens s'accordent à qualifier de décisive pour les alliés. En 1918, lorsque l'armistice est finalement signé, environ 2 millions d'Américains sont présents sur le sol européen.

