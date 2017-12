Alger : les habitants agacés du toilettage «à la française» de la ville pour l'arrivée de Macron

C'est la première visite en Algérie du président français depuis son début de mandat. Pour ce séjour éclair, un nettoyage en règle d'Alger, la capitale, mobilise activement les services de propreté et de sécurité.

Pour la première visite d'Emmanuel Macron, Alger est en effervescence : pots de fleurs, peinture, barrières et nettoyage ont métamorphosé la ville à la veille du 6 décembre. Ce jour, le président français est en visite dans la capitale, à l’invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika, pour une entrevue «de travail et d'amitié».

Si Emmanuel Macron ne restera en Algérie que quelques heures, au cours desquelles il ira rencontrer les habitants dans le centre de la capitale, après s’être recueilli au monument des martyrs de la Guerre d’Algérie, sa venue a fait couler beaucoup d'encre. L’événement est très attendu, si l'on en croit cette couverture médiatique d'une homogénéité parfaite.

A cet effet, la ville vient d'être briquée, sécurisée, enjolivée en dernière minute et suscite les commentaires des Algérois, peu habitués à tant de zèle.

A J-1, une journaliste constate qu'on chaule les arbres et qu'on sécurise la zone.

#Alger,J-1 avant la visite de #Macron, coup de peinture & barrières dans la rue Larbi Ben M'hidi, ex rue d'Isly, où il fera un bain de foule pic.twitter.com/KOlvCM3D4f — Laure Cometti (@la_comete) 5 décembre 2017

Les petits marchands sont priés de déguerpir et les arbres se font rafraîchir «à la française» pour séduire le président.

Pour l'arrivée de #Macron à Alger, le portail de l'université a été rouvert, les petits vendeurs se font virer des trottoirs, les arbres sont taillés "à la francaise". pic.twitter.com/In5AMh51os — Mathieu Rigouste (@MathieuRigouste) 3 décembre 2017

Un journaliste souhaiterait que la sécurité soit tout le temps à pied d’œuvre, pas uniquement lors de la visite d'Emmanuel Macron.

Goals: avoir des services aussi performants que lors des visites de présidents étrangers. Alger avant la visite de Macron: pic.twitter.com/geP2t2JcyU — Hamdi Baala (@HamdiBaala) 4 décembre 2017

Un internaute, qui a à redire sur la propreté de sa ville, se plaint que les rues soient nettoyées uniquement pour l’arrivée du président français.

Honte à la ville d'#Alger qui s'est enfin décidé à nettoyer ces rues... mais uniquement pour l'arrivée de Macron

Les rues se nettoient tout les jours pas uniquement avant l'arrivée d'officiels ! pic.twitter.com/U7x26PDjEn — ... 🇩🇿🇩🇿 (@bilal_djazairi) December 5, 2017

Un autre filme la disposition des pots de fleurs.

Place Émir Abd-el-Kader à Alger.

On dispose les pots de fleur.#Macronpic.twitter.com/bY6KchWS0a — Abed Charef (@AbedCharef) 4 décembre 2017

Emmanuel Macron rencontrera également son homologue dans sa résidence médicalisée de Zéralda, en banlieue d’Alger. Le Président Bouteflika, affaibli par les séquelles d’un AVC survenu en 2013, reçoit peu de dignitaires étrangers en raison de son état de santé.

Le chef d'Etat français a déclaré qu'il se rendait en Algérie «en ami», refusant d’être «otage du passé», en référence à la colonisation française de 130 ans dans le pays. Il devrait aborder les relations économiques, le terrorisme et la crises au Sahel et en Libye. La France aimerait qu’Alger s’implique davantage sur le plan militaire sachant que l’Algérie ne fait pas partie du G5 Sahel et qu’elle se refuse à intervenir en dehors de ses frontières.

