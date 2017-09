Une «farce illégale et insensée» : la Russie condamne la fouille de ses bâtiments diplomatiques

Alors que le FBI a pénétré dans différents bâtiments diplomatiques russes aux Etats-Unis pour procéder à des fouilles, la diplomatie russe a dénoncé une violation du droit international et un acte «insensé».

La Russie a fermement condamné la fouille conduite par le FBI dans plusieurs de ses bâtiments diplomatiques aux Etats-Unis. La diplomatie russe a notamment publié plusieurs vidéos de ce qu'elle a qualifié de «simulacre de justice».

«Je suis en train de regarder les vidéos des fouilles conduites par le FBI dans nos missions, et je pense qu'il s'agit d'une terrible farce, à la fois stupide, illégale et insensée», a écrit Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, sur son compte Facebook. Selon elle, il ne s'agirait que d'une mise en scène destinée à «démontrer la puissance des services spéciaux américains».

Sur sa page Facebook, le ministère russe des Affaires étrangères a quant à lui publié une vidéo intitulée «preuves en image des action illégales des autorités américaines».

Qualifiant les fouilles réalisées à New York, San Francisco et Washington d'«invasions», le ministère a souligné qu'elles constituaient une violation du droit international et du droit américain lui-même, les bâtiments diplomatiques étant «inviolables», d'après l'article 22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Les vidéos montrent des agents du FBI en train de procéder à des recherches, allant jusqu'à se rendre dans les combles et vérifier le système de ventilation.

Des fouilles annoncées en guise de représailles

La fouille du consulat à San Francisco et de deux bureaux situés à Washington et New York a débuté vers 14h (heure locale) le 2 septembre, après que le Département d'Etat américain a donné l'ordre d'évacuer les lieux au personnel diplomatique russe.

Le numéro deux de l'ambassade américaine à Moscou avait été convoqué par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en réaction à l'annonce de ces fouilles, déjà qualifiées d'«illégales» par Moscou le 31 août.

Washington avait en effet annoncé que la Russie avait jusqu'au 2 septembre pour fermer son consulat général à San Francisco, ainsi que ses missions commerciales à Washington et à New York. Cette mesure avait été décidée en représailles à la réduction drastique du personnel des représentations diplomatiques américaines en Russie, qui elle-même s'inscrit dans une série de vexations diplomatiques entre les Etats-Unis et la Russie.

Lire aussi : Moscou convoque un diplomate américain après l'annonce de la perquisition de sa mission à Washington