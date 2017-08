Benjamin Netanyahou : «Aucun gouvernement n'a fait autant pour la colonisation»

Lors de la pose de la première pierre d'un nouveau quartier dans une colonie de Cisjordanie occupée, le Premier ministre israélien a assuré qu'aucun gouvernement n'avait fait autant que le sien pour la colonisation des territoires palestiniens.

«Aucun gouvernement n'a fait autant pour la colonisation que celui que je dirige», s'est targué Benjamin Netanyahou au cours d'une cérémonie de l'ouverture d'un nouveau quartier à Beitar Illit, colonie qui abrite une population juive ultra-orthodoxe au sud de Jérusalem. Beitar Illit est la colonie israélienne la plus peuplée de Cisjordanie avec 50 000 habitants.

Le nouveau quartier dont le Premier ministre a posé la première pierre comptera plus d'un millier de logements. Selon le quotidien israélien Jerusalem Post, c'est la première fois que Benjamin Netanyahou participe à une cérémonie pour l'agrandissement d'une colonie depuis son retour au pouvoir en 2009.

«Nous agissons partout avec énergie pour la colonisation», a-t-il déclaré. Il a également assuré que les autorités israéliennes allaient agir «rapidement pour créer l’implantation d'Amichaï», destinée à reloger les habitants de la colonie d'Amona démolie en février sur décision de la justice israélienne.

Israël a entamé la construction de la nouvelle colonie d'Amichaï en juin, une première en 25 ans en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'armée israélienne depuis un demi-siècle. La colonisation en Cisjordanie se fait en général par l'extension de colonies déjà existantes.

La poursuite de la colonisation, c'est-à-dire la construction d'implantations civiles israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée et annexée, est illégale au regard du droit international. Elle est considérée par les Palestiniens et une majeure partie de la communauté internationale comme un obstacle majeur à la paix. Benjamin Netanyahou est a contrario soumis aux pressions des avocats de la colonisation auxquels son gouvernement fait la part belle.

Le camp israélien de la colonisation a vu dans l'avènement de Donald Trump une aubaine pour accélérer le rythme des constructions. A la différence de l'administration Obama, très critique sur la colonisation, l'administration Trump reste très discrète sur le sujet. Le numéro deux de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saëb Erakat, a émis le 1er août les plus vives critiques à ce jour contre le silence de l'administration américaine sur la question.

La construction dans les colonies en Cisjordanie a augmenté de 70% en un an, selon les données du bureau central des statistiques en Israël publiées en juin. Ces données n'incluent pas Jérusalem-Est, partie palestinienne occupée et annexée par Israël. Plus de 600 000 colons israéliens vivent une coexistence souvent conflictuelle avec près de trois millions de Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.